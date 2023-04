NBA: Ο Αντετοκούνμπο και οι άλλοι 20 υποψήφιοι για τα επτά βραβεία της σεζόν 2022-23

Clutch Player: Τζίμι Μπάτλερ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Ντε'Άαρον Φοξ

Κορυφαίος Αμυντικός: Τζάρεν Τζάκσον, Μπρουκ Λόπεζ, Ίβαν Μόμπλι

Πιο Βελτιωμένος: Τζέιλεν Μπράνσον, Λάουρι Μάρκανεν, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος: Πάολο Μπανκέρο, Γουόκερ Κέσλερ, Τζέιλεν Γουίλιαμς

6ος Παίκτης: Μάλκολμ Μπρόγκντον, Ιμάνουελ Κουίκλι, Μπόμπι Πόρτις

Κορυφαίος προπονητής: Μάικ Μπράουν, Τζο Μαζούλα, Μαρκ Ντάιγκνολτ

