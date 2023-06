ΝΒΑ: Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ έστειλε τη μασκότ των Μαϊάμι Χιτ στο νοσοκομείο - ΒΙΝΤΕΟ

Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Παρ' ότι πεσμένος στο έδαφος, ο ΜακΓκρέγκορ χτύπησε για δεύτερη φορά στο κεφάλι τον άνδρα, που δεν μπορούσε να σηκωθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Athletic, ο άνδρας που υποδύεται τον Μπέρνι, την μασκότ των Χιτ, έλαβε παυσίπονα, πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του.

The Miami Heat mascot, Burnie, was sent to the ER last night after taking a hit from UFC fighter Conor McGregor during a midgame bit in Game 4 of the NBA Finals, per @sam_amick.

The man has since been released from the hospital and is “doing well”.pic.twitter.com/lDRlOK9Aaz