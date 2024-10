ΝΒΑ: Οι ΗΠΑ χάνουν την ηγεμονία από μία... λεγεώνα ξένων - Το πιο πολυεθνικό στην ιστορία

Σύμφωνα με στοιχεία του ΝΒΑ, την περασμένη σεζόν καταρρίφθηκε το ρεκόρ παρουσίας διεθνών παικτών, με 125 ξένους από 40 διαφορετικές χώρες και έξι ηπείρους.

Αυτό που φαινόταν αδύνατο πριν από χρόνια συνέβη: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν την ηγεμονία του ΝΒΑ από μια ολοένα και πιο ισχυρή λεγεώνα διεθνών παικτών. Μια αυξανόμενη τάση που έχει σημειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια με τη μαζική εισροή ξένων σούπερ σταρ που τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας και πήραν τις κύριες διακρίσεις του τουρνουά, σπρώχνοντας τους Αμερικανούς στο...παρασκήνιο.

Ιστορικά-όπως αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμα η ισπανική εφημερίδα Marca-, το ΝΒΑ ήταν ένα πρωτάθλημα στο οποίο κυριαρχούσαν Αμερικανοί παίκτες, δημιουργώντας τα πιο σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Αυτό άλλαξε.

Κανένας MVP των ΗΠΑ από το 2018

Το πιο προφανές παράδειγμα αυτής της έκπληξης είναι ότι οι τελευταίοι έξι MVP (Most Valuable Player of the Season) ήταν ξένοι παίκτες. Ο δικό μας Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν το 2019 και το 2020, ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς τον διαδέχθηκε στο θρόνο το 2021 και το 2022. Ο Καμερουνέζος Τζόελ Έμπιντ διακρίθηκε με αυτή την υποψηφιότητα το 2023 και ο Νίκολα Γιόκιτς την επανέλαβε το 2024. Έτσι το ΝΒΑ δεν έχει MVP Αμερικάνο από το 2018, όταν ο Τζέιμς Χάρντεν κέρδισε το βραβείο.

7 ξένοι MVP σε 69 χρόνια

Αρκεί να σημειωθεί ότι στα 69 χρόνια ύπαρξης αυτού του βραβείου, το οποίο δημιουργήθηκε στην σεζόν 1955-56, μόνο στα 10 έχει πάει σε παίκτες που δεν έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τις τελευταίες έξι συνεχόμενες σεζόν. Μόνο επτά ξένοι παίκτες έχουν αυτή την τιμή και χρειάστηκαν 38 χρόνια για να δουν τον πρώτο, τον Νιγηριανό σέντερ Χακίμ Ολάουζον το 1994. Στη συνέχεια το έκανε ο Καναδός Στιβ Νας το 2005 και το 2006), ο Γερμανός Ντιρκ Νοβίτσκι (2007) και ακολούθησαν Αντετοκούνμπο, Γιόκιτς, Έμπιντ.

Η τριάδα MVP χωρίς Αμερικανό

Ένα άλλο γεγονός που καταδεικνύει την υπεροχή των διεθνών παικτών στο ΝΒΑ είναι ότι την περασμένη σεζόν οι τρεις πρώτοι στην ψηφοφορία MVP ήταν ξένοι: ο Σέρβος Νίκλα Γιόκιτς, ο Καναδός Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και ο Σλοβένος Λούκα Ντόντσιτς. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία κανένας Αμερικανός παίκτης δεν ήταν ανάμεσα στους τρεις πρώτους στην ψηφοφορία MVP. Οι τελευταίοι που βρέθηκαν μεταξύ των τριών φιναλίστ τις τελευταίες πέντε σεζόν ήταν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στέφεν Κάρι και Τζέιμς Χάρντεν.

125 ξένοι από 40 χώρες και 6 ηπείρους

Η παρουσία ξένων παικτών στο ΝΒΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1992 αντιπροσώπευαν μόνο το 5% του συνόλου των παικτών στη Λίγκα. Το 1999 ήταν μόνο 35, το 2006 ο αριθμός αυτός έφτασε τους 80 (18%) και το 2021 το ποσοστό ανήλθε στο 23%. Και αυτή η έκρηξη δεν σταματά. Σύμφωνα με στοιχεία του ΝΒΑ, την περασμένη σεζόν καταρρίφθηκε το ρεκόρ παρουσίας διεθνών παικτών, με 125 ξένους από 40 διαφορετικές χώρες και έξι ηπείρους.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη σεζόν με τουλάχιστον 120 διεθνείς παίκτες και η 10η συνεχόμενη σεζόν με τουλάχιστον 100 μη Αμερικανούς παίκτες. Αυτή θα είναι η 11η.

Η χώρα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση ήταν ο Καναδάς (26) και η Ευρώπη ήταν πιο παρούσα από ποτέ με έως και 64 παίκτες, μεταξύ των οποίων Γάλλοι (14), Σέρβοι (7), Γερμανοί (6), Τούρκοι (5) και Κροάτες (4)... Και επίσης να σημειωθούν οι 15 Αφρικανοί (5 από τη Νιγηρία) και οι 9 Αυστραλοί. Το πιο πολυεθνικό NBA στην ιστορία.

Και αυτή η παρουσία ξένων παικτών είναι επίσης επαληθεύσιμη και αξιοσημείωτη στο ντραφτ του ΝΒΑ στο οποίο κάθε χρόνο οι ομάδες επιλέγουν τους καλύτερους νέους, μεταξύ των οποίων η παρουσία ξένων παικτών στις πρώτες θέσεις είναι ολοένα και πιο συχνή. Έως και 13 παίκτες που δεν έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες επιλέχθηκαν με τον αριθμό 1 στο ντραφτ από το 1978 έως και το 2024.

Σίγουρα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για το 2024 οι δύο πρώτες επιλογές στο ντραφτ του ΝΒΑ ήταν Γάλλοι: ο Ζαχαρί Ρισασέ, που επιλέχθηκε με το Νο.1 ένα από τους Ατλάντα Χοκς και ο Άλεξ Σαρ, με το Νο.2 δύο από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Το 2023, ένας άλλος Γάλλος προηγήθηκε στον θρόνο, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ο οποίος επιλέχθηκε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς ως Νο.1 στο ντραφτ.