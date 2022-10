ΝΒΑ: Σάλος από τη γροθιά στην προπόνηση των Warriors - Βίντεο

Όπως φαίνεται στο video του TMZ, ο Γκριν εμφανίζεται να περπατάει μακριά από τον Πολ, με τους δύο συμπαίκτες να έχουν έντονο διάλογο. Ο έμπειρος φόργουορντ γύρισε προς τα πίσω, ακούμπησε το κεφάλι του σε εκείνο του νεαρού γκαρντ που τον απώθησε και τότε τον χτύπησε με μία απίστευτη γροθιά.

How tf does TMZ always get shit like this. #poole#draymond#goldenstate#warriorspic.twitter.com/jzEtQsdt7p