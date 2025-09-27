Νέα γκέλα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την πλάτη στον τοίχο ο Αμορίμ - Real.gr

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα προβλήματα της και να βρει ρυθμό.

Πήγε στο Λονδίνο για να παίξει στην έδρα της Μπρέντφορντ με τον «αέρα» της νίκης στο ντέρμπι επί της Τσέλσι, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-1 στο «Κομιούνιτι», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, αυξάνοντας την πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, που δεν βρίσκει τρόπο να λύσει τα πολλά προβλήματα της ομάδας του.

Οι παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ ξεκίνησαν νωθρά το ματς και το πλήρωσαν, καθώς οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και κατάφεραν να προηγηθούν γρήγορα με 2-0, με τον Τιάγκο να στέλνει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα του Μπαγιντίρ (8′ και 20′), με τον Τούρκο τερματοφύλακα μάλιστα να κάνει εντυπωσιακές αποκρούσεις για να κρατήσει διαχειρίσιμο το σκορ.

Εξι λεπτά αργότερα ο Μπένζαμιν Σέσκο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία στη συνέχεια πίεσε για να φθάσει στην ισοφάριση, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.

Στο 76ο λεπτό είχε τη μεγάλη ευκαιρία να το καταφέρει, αλλά Κέλεχερ απέκρουσε το πέναλτι του Φερνάντες. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο του ματς, αλλά και πάλι δεν βρήκε διαδρόμους στην άμυνα της Μπρέντφορντ. Αντίθετα οι «σφήκες» τσίμπησαν πάλι με τον Γιένσεν να διαμορφώνει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.