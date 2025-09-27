Quantcast
Νέα γκέλα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την πλάτη στον τοίχο ο Αμορίμ - Real.gr
real player

Νέα γκέλα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την πλάτη στον τοίχο ο Αμορίμ

19:00, 27/09/2025
Νέα γκέλα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την πλάτη στον τοίχο ο Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα προβλήματα της και να βρει ρυθμό.

Πήγε στο Λονδίνο για να παίξει στην έδρα της Μπρέντφορντ με τον «αέρα» της νίκης στο ντέρμπι επί της Τσέλσι, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-1 στο «Κομιούνιτι», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, αυξάνοντας την πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, που δεν βρίσκει τρόπο να λύσει τα πολλά προβλήματα της ομάδας του.

Οι παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ ξεκίνησαν νωθρά το ματς και το πλήρωσαν, καθώς οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και κατάφεραν να προηγηθούν γρήγορα με 2-0, με τον Τιάγκο να στέλνει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα του Μπαγιντίρ (8′ και 20′), με τον Τούρκο τερματοφύλακα μάλιστα να κάνει εντυπωσιακές αποκρούσεις για να κρατήσει διαχειρίσιμο το σκορ.

Εξι λεπτά αργότερα ο Μπένζαμιν Σέσκο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία στη συνέχεια πίεσε για να φθάσει στην ισοφάριση, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.

Στο 76ο λεπτό είχε τη μεγάλη ευκαιρία να το καταφέρει, αλλά Κέλεχερ απέκρουσε το πέναλτι του Φερνάντες. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο του ματς, αλλά και πάλι δεν βρήκε διαδρόμους στην άμυνα της Μπρέντφορντ. Αντίθετα οι «σφήκες» τσίμπησαν πάλι με τον Γιένσεν να διαμορφώνει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

20:34 27/09
Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

18:45 27/09
Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

19:35 27/09
Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

16:25 27/09
Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

18:50 27/09
Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

21:00 27/09
Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

12:08 27/09
«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

10:15 27/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved