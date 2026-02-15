Νέα «γκέλα» του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΛ - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στη Λεωφόρο και περιορίστηκε στο 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ για την 21η αγωνιστική της Super League, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της τετράδας.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ «πέταξε» ουσιαστικά ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική τελική προσπάθεια, πέρα από ένα φάουλ του Βιθέντε Ταμπόρδα που βρήκε στα σώματα. Στην επανάληψη, οι Θεσσαλοί «χτύπησαν» άμεσα, με τον Λιούμπομιρ Τούπτα να εκμεταλλεύεται τον χώρο στο 48’ και να ανοίγει το σκορ, προκαλώντας σοκ στους «πράσινους».

Μόνο μετά το γκολ και τις αλλαγές με τους Πάντοβιτς και Ζαρουρί ο Παναθηναϊκός ανέβασε την έντασή του. Η ισοφάριση ήρθε στο 67’, όταν ο Τάσος Μπακασέτας με ωραίο αριστερό σουτ διαμόρφωσε το 1-1. Ωστόσο, παρά την κατοχή και την πίεση στα τελευταία λεπτά, οι μεγάλες ευκαιρίες δεν ήρθαν και το σκορ δεν άλλαξε.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 33 βαθμούς και παρέμεινε στο -6 από τον Λεβαδειακό (με παιχνίδι λιγότερο), ενώ η ΑΕΛ πήρε σημαντικό βαθμό στη μάχη της παραμονής, αυξάνοντας τη διαφορά της από την προτελευταία θέση.

Με 3-4-3 παρέταξε την ομάδα του ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Λαφόν κάθισε στο τέρμα, με τους Γεντβάι, Τουμπά και Κάτρη τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Ερνάντεθ πήραν τις δύο πλευρές, ενώ Τσέριν και Μπακασέτας κινήθηκαν στον άξονα, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν στα «φτερά» του προωθημένου Σφιντέρσκι.

Με 3-4-3 αγωνίστηκε και η ομάδα του Σάββα Παντελίδη. Κάτω από τα δοκάρια έπαιξε ο Αναγνωστόπουλος, με κεντρικούς αμυντικούς Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδη. Τις πλευρές πήραν δεξιά ο Μασόν και αριστερά ο Όλαφσον. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν Ατανάσοφ, Ναόρ, μπροστά τους δεξιά ο Τούπτα, αριστερά ο Σίστο και στην κορυφή της επίθεσης ο Σαγάλ.

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν χωρίς κάτι αξιόλογο, με τη Λάρισα να πιέζει τον Παναθηναϊκό όταν είχε κατοχή της μπάλας και να μην τον αφήνει να δημιουργήσει. Η πρώτη υποψία απειλής για τους γηπεδούχους ήρθε στο 12ο λεπτό, όταν μία επικίνδυνη σέντρα του Ταμπόρδα πέρασε οριακά πάνω από το κεφάλι του Καλάμπρια.

Στην άλλη πλευρά, η ΑΕΛ έκανε αισθητή την παρουσία της, καθώς ένα κλέψιμο του Σαγάλ και μία ωραία μπαλιά του στον Τούπτα δημιούργησαν μία επικίνδυνη συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, την οποία αποσόβησε με γρήγορη έξοδο ο Λαφόν. Το πρώτο μισό του ημιχρόνου συμπληρώθηκε με μία μόλις τελική, μακριά από την εστία από τον Ατανάσοφ.

Η πρώτη ωραία ανάπτυξη των παικτών του Παναθηναϊκού ήρθε στο 27ο λεπτό, όταν οι Ταμπόρδα, Αντίνο, Σφιντέρσκι συνεργάστηκαν ταχύτατα, με τον πρώτο να πατάει περιοχή και να κάνει γύρισμα στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Λίγο αργότερα, στο 30ο λεπτό, ο Σίστο έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα, με τον Μπατουμπινσικά να πιάνει την κεφαλιά αλλά να μην απειλεί τον Λαφόν.

Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή αλλά μόλις μία τελική (ένα φάουλ του Ταμπόρδα στο τείχος), ενώ η ΑΕΛ είχε παραπάνω εκτελέσεις, αλλά χωρίς ούτε εκείνη να απειλήσει την εστία του Λαφόν.

Μετά από ένα πρώτο μέρος όπου δεν συνέβη τίποτα, η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός μπήκε ορμητικά και… βομβάρδισε για μερικά δευτερόλεπτα την ΑΕΛ , όμως άφησε ακάλυπτα τα νώτα του, με τον Τούπτα να φεύγει στην κόντρα και να πλασάρει τον Λαφόν για το 0-1 στο 48ο λεπτό.

Μετά το «σοκ» του γκολ, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και απείλησαν στο 56ο λεπτό με τον Καλάμπρια να σουτάρει αδύναμα και την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Παρόλα αυτά, στο 64’, η ΑΕΛ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όταν ο Τούπτα έφυγε πάλι στον χώρο, αλλά νικήθηκε αυτή τη φορά από τον Λαφόν.

Στην άλλη πλευρά, ο Ζαρουρί έκανε ένα επικίνδυνο σουτ που βρήκε σε αμυντικό και έφυγε λίγο έξω από την εστία του Αναγνωστόπουλου, στη μέχρι τότε πιο απειλητική φάση των γηπεδούχων. Τελικά, πολύ λίγο αργότερα ήρθε η ισοφάριση, σε μία από τις λίγες ορθολογικές επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ο Σφιντέρσκι κινήθηκε στον χώρο, γύρισε στον Ταμπόρδα, αυτός έσπασε στον Τσέριν και ο Σλοβένος έστρωσε στον Μπακασέτα, που σούταρε δυνατά με το αριστερό για το 1-1 στο 67ο λεπτό.

Με νέα ώθηση μετά το γκολ αλλά και σημαντική συνεισφορά των αλλαγών του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει. Στο 72ο λεπτό ο Ζαρουρί πάτησε περιοχή και εκτέλεσε δυνατά τον Αναγνωστόπουλο, όμως ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων είχε απάντηση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σφιντέρσκι έκανε επικίνδυνο γύρισμα, αλλά ο Γεντβάι δεν κατάφερε να επωφεληθεί από τη μονομαχία με τον Φερίγκρα. Η επόμενη απειλή των «πράσινων» ήταν μία σέντρα σουτ του Ταμπόρδα στο 80ο λεπτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έμειναν μακριά από τις μεγάλες ευκαιρίες.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Τουμπά (58’ Πάντοβιτς), Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα, Αντίνο (58’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ναόρ (84’Μούργος), Ατανάσοφ, Σίστο (73’ Πέρες), Σαγάλ (68’ Ενγκόι), Τούπτα (84’ Αποστολάκης).

πηγή: filathlos.gr