Νέα ήττα χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς: 115-103 από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Real.gr

Νέα ήττα χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς: 115-103 από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

11:00, 25/11/2025
Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι (ενοχλήσεις στον προσαγωγό), οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν την πέμπτη διαδοχική ήττα τους, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 115-103 από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Τζεράμι Γκραντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 35 πόντους, οδηγώντας ένα αποδεκατισμένο Πόρτλαντ που αγωνίστηκε χωρίς τους Τζρου Χόλιντεϊ, Σκουτ Χέντερσον και Σέιντον Σαρπ.

Ο Ντένι Αβντίγια πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν έκανε νταμπλ-νταμπλ με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, σε ένα παιχνίδι όπου οι Μπλέιζερς κυριάρχησαν στα τρίποντα και στις βολές από το πρώτο ημίχρονο. Το Πόρτλαντ προηγήθηκε 65-53 στο ημίχρονο, με τον Γκραντ να έχει ήδη 22 πόντους – οι μισοί εξ αυτών από βολές.

Για τους Μπακς, ο Μπόμπι Πόρτις ξεκίνησε εντυπωσιακά με 20 πόντους στο πρώτο μέρος (22 συνολικά), όμως στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε από λύσεις. Ο Κόουλ Άντονι κράτησε το σκορ σε επαφή με 16 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα είχε 15 και ο Μάιλς Τέρνερ 13 με 11 ριμπάουντ.

Στην Ιντιανάπολις ο Κάρις ΛεΒέρτ σημείωσε φετινό ρεκόρ με 19 πόντους και ευστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, οδηγώντας τους Ντιτρόιτ Πίστονς στη 13η διαδοχική νίκη τους, 122-117 επί των Ιντιάνα Πέισερς. Το σερί ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του συλλόγου, που είχε συμβεί μόνο τις σεζόν 1989-90 και 2003-04, όταν η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ είχε 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για την Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 24 πόντους και ο Τζάρεϊς Γουόκερ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 21 πόντους από τον πάγκο.

Στο Μέμφις ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 29 πόντους, ο Πέιτον Γουάτσον πρόσθεσε 27 και ο Νίκολα Γιόκιτς υπέγραψε ακόμη ένα τριπλ-νταμπλ (17 πόντοι, 16 ασίστ, 10 ριμπάουντ), καθώς οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Γκρίζιλις με 125-115. Για το Μέμφις, ο Τζοκ Λάντεϊλ έκανε ρεκόρ καριέρας με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ από τον πάγκο, ενώ ο Τζέιλεν Γουέλς είχε 22 πόντους, επίδοση σεζόν.

