Νέα ήττα για τους Μπακς από τους Νάγκετς και αγωνία για τον «λαβωμένο» Γιάννη - Real.gr

Νέα ήττα για τους Μπακς από τους Νάγκετς και αγωνία για τον «λαβωμένο» Γιάννη

10:10, 24/01/2026
Οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς στο Μιλγουόκι με 102-100, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να μην τους απασχολεί τόσο, όσο ο νέος τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο Μιλγουόκι οι Μπακς φιλοξένησαν τους Ντένβερ Νάγκετς με στόχο να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα παρά το δύσκολο πρόγραμμα στο οποίο είχαν μπει. Πιο συγκεκριμένα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δυο ομάδες ήταν αρκετά κοντά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει αρκετές λύσεις, με τα “ελάφια” να κλείνουν την… ψαλίδα με το 21-21 της πρώτης περιόδου.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τους Νάγκετς να έχουν σε καλή κατάσταση τους Χάρνταγκουεϊ και Μπράουν, έκλεισαν νικηφόρα το ημίχρονο (42-48) και συνέχισαν ακάθεκτοι για την νίκη, φτάνοντας ακόμα και στο +17 (61-78) στα τέλη της τρίτης περιόδου. Οι Μπακς έκαναν μια τεράστια προσπάθεια για την ανατροπή, αλλά ηττήθηκαν, χάνοντας και τον Γιάννη Αντετκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε πάλι στην γάμπα και το διάστημα απουσίας του θα είναι και πάλι αρκετά σημαντικό για τα “ελάφια”, με το 102-100 να περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Τα αποτελέσματα της μέρας:

Ντιτρόιτ Πίστονς – Χιούστον Ρόκετς 104-111
Ατλάντα Χοκς – Φοίνιξ Σανς 110-103
Μπρούκλιν Νετς – Μπόστον Σέλτικς 126-130 (2 παρατάσεις)
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σακραμέντο Κινγκς 123-118
Μέμφις Γκρίζλις – Νιού Όρλεανς Πέλικανς 127-133
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ιντιάνα Πέισερς 114-117
Μιλγουόκι Μπακς – Ντένβερ Νάγκετς 100-102
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Τορόντο Ράπτορς 98-110

