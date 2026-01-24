Νέα ήττα για τους Μπακς από τους Νάγκετς και αγωνία για τον «λαβωμένο» Γιάννη - Real.gr

Οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς στο Μιλγουόκι με 102-100, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να μην τους απασχολεί τόσο, όσο ο νέος τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο Μιλγουόκι οι Μπακς φιλοξένησαν τους Ντένβερ Νάγκετς με στόχο να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα παρά το δύσκολο πρόγραμμα στο οποίο είχαν μπει. Πιο συγκεκριμένα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δυο ομάδες ήταν αρκετά κοντά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει αρκετές λύσεις, με τα “ελάφια” να κλείνουν την… ψαλίδα με το 21-21 της πρώτης περιόδου.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τους Νάγκετς να έχουν σε καλή κατάσταση τους Χάρνταγκουεϊ και Μπράουν, έκλεισαν νικηφόρα το ημίχρονο (42-48) και συνέχισαν ακάθεκτοι για την νίκη, φτάνοντας ακόμα και στο +17 (61-78) στα τέλη της τρίτης περιόδου. Οι Μπακς έκαναν μια τεράστια προσπάθεια για την ανατροπή, αλλά ηττήθηκαν, χάνοντας και τον Γιάννη Αντετκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε πάλι στην γάμπα και το διάστημα απουσίας του θα είναι και πάλι αρκετά σημαντικό για τα “ελάφια”, με το 102-100 να περνάει σε δεύτερη μοίρα.

