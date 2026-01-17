Νέα «κατοστάρα» για Ολυμπιακό: 104-89 το Μαρούσι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συνέχεια στην αήττητη πορεία του στη GBL έδωσε το απόγευμα του Σαββάτου (17/01) ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 104-89 του Αμαρουσίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 15η αγωνιστική.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σπάζοντας παράλληλα το ρεκόρ της στη δημιουργία με 36 ασίστ σε έναν αγώνα!

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν γρήγορος από το ξεκίνημα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το πάνω χέρι στο σκορ χάρη στην αποτελεσματική κυκλοφορία της μπάλας και τα καλάθια των Βεζένκοφ, Τζόουνς, Παπανικολάου και Ντόρσεϊ, προηγήθηκε 15-10 στο 4ο λεπτό.

Το Μαρούσι, με μπροστάρηδες τους Ντε Σόουζα και Περάντες, παρέμενε κοντά στο σκορ (16-15), όμως το τάιμ άουτ των γηπεδούχων βοήθησε τον Ολυμπιακό να βελτιώσει την άμυνά του και να εκμεταλλευτεί τα λάθη των φιλοξενούμενων.

Με τον Βεζένκοφ «καυτό» και τον Γουόκαπ να βρίσκει στόχο πίσω από τα 6,75μ., η ομάδα προηγήθηκε με 32-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά χάρη στην κυκλοφορία της μπάλας, τα τρίποντα των Γουόρντ, Φουρνιέ και Πίτερς και την κυριαρχία του Τζόουνς στο σκοράρισμα και στα ριμπάουντ, φτάνοντας στο +25 (55-30), προτού οι φιλοξενούμενοι μειώσουν σε 61-41 στο ημίχρονο. Αξιοσημείωτο ήταν το στατιστικό των 20 ασίστ έναντι μόλις 3 λαθών στο πρώτο 20λεπτο.

Η τρίτη περίοδος είχε πιο χαμηλό ρυθμό, με τον Μπαρτζώκα να καλεί τάιμ άουτ στο 23ο λεπτό για να επαναφέρει τη συγκέντρωση της ομάδας, ενώ οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκης διατήρησαν τη διαφορά στο +25 (83-58) στο 27ο λεπτό. Το Μαρούσι προσπάθησε να μειώσει με τα τρίποντα του Περάντες, φτάνοντας σε 89-68 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός χαλάρωσε, έκανε λάθη και βιαστικές επιθετικές επιλογές, με αποτέλεσμα το Μαρούσι να μειώσει μέχρι τους 14 πόντους (91-77 στο 33’). Παρά την αντίδραση των φιλοξενούμενων, ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα και επικράτησε με 104-89, πανηγυρίζοντας την όγδοη φετινή «κατοστάρα» του στη GBL.