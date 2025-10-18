Νέα μεγάλη «επιστροφή» του Λεβαδειακού στο Περιστέρι - Real.gr

Ομάδα που δεν τα παρατά με τίποτα είναι ο εφετινός Λεβαδειακός.

Το έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά (από 0-2 νίκησε 3-2), αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» με τον Ολυμπιακό, όταν ηττήθηκε στις καθυστερήσεις με 3-2 κι ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά δύο φορές κι απόψε στο Περιστέρι κατάφερε να φύγει με έναν «χρυσό» βαθμό (2-2) απέναντι στον Ατρόμητο που προηγήθηκε 2-0 στο 24′ με τα γκολ των Μπάκου και Τσαντίλα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως, κατάφερε να «επιστρέψει» με τα τέρματα των Συμελίδη και Παλάσιος και να πάρει τον ένα βαθμό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Αποτέλεσμα που σαφώς δεν άφησε ικανοποιημένους τους γηπεδούχους, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση και στον Λεωνίδα Βόκολο.

Η πρώτη φάση στο παιχνίδι ανήκε στον Λεβαδειακό και σημειώθηκε στο 6ο λεπτό. Ο Παλάσιος, όμως, ενώ είχε αποφύγει τον Μανσούρ και ήταν έτοιμος να εκτελέσει, γλίστρησε, με την μπάλα να περνάει εκτός! Οι Βοιωτοί χωρίς να εντυπωσιάζουν συνέχισαν να ελέγχουν το ματς, ωστόσο, στο ποδόσφαιρο αυτό που μετρά η ουσία.

Ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων από το 20ό έως το 24ο λεπτό έφερε δύο γκολ για το συγκρότημα του Λεωνίδα Βόκολου, βάζοντας από πολύ νωρίς τις βάσεις για το «τρίποντο».

Αρχικά ήταν ο Μακάνα Μπάκου που άνοιξε το σκορ, αφού πρώτα άλλαξε υπέροχα την μπάλα με τον Ούρονεν κι εν συνεχεία πλάσαρε υποδειγματικά τον Λοντίγκιν, για την πρωτοπορία των «κυανόλευκων» (1-0). Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συνέβη οι Βοιωτοί ήρθε και το 2-0 για τον Ατρόμητο, στο 24′, με σκόρερ τον Τσαντίλα με υπέροχο μονοκόματο σουτ.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως, αντέδρασε άμεσα και στο 28′ ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν ωραία στην αντεπίθεση με τον Παλάσιος να μοιράζει υπέροχα στον Συμελίδη κι ο τελευταίος πλάσαρε σωστά για το 2-1.

Με το σκορ αυτό μπήκαν οι δύο ομάδες στ’ αποδυτήρια. Η έναρξη του β’ μέρους βρήκε τον Λεβαδειακό με δύο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, καθώς οι Μπάλτσι και Όζμπολτ πήραν τις θέσεις των Πεντρόσο και Τσιμπόλα στην προσπάθεια του Νίκου Παπαδόπουλος να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του.

Οι Βοιωτοί πίεσαν στην επανάληψη και στο 78′ δικαιώθηκαν για την επιμονή τους, με το καταπληκτικό γκολ από τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Λαγιούς και Μπάλτσι άλλαξαν την μπάλα, ο τελευταίος έβγαλε τη σέντρα και ο Αργεντινός με υπέροχο ψαλιδάκι την έστειλε στο βάθος της εστίας του Χουτεσιώτη, γράφοντας με εντυπωσιακό τρόπο το 2-2.

Στο 90′ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τσιγγάρα στον Όζμπολτ. Ο Μόσχου ήταν δίπλα στη φάση και υπέδειξε αμέσως την παράβαση, ωστόσο, κλήθηκε από το VAR για να ξαναδεί την φάση. Το έκανε και διαπίστωσε πώς δεν υπήρξε παράβαση, οπότε πήρε… πίσω την αρχική του απόφαση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσακμάκης, Τσαντίλας, Μουντές, Χουτεσιώτης, Καραμάνης, Σταυρόπουλος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης (83′ Φαν Βερτ), Ούρονεν (62′ Παπαδόπουλος), Μοτουσάμι, Μίχορλ (62′ Τσιγγάρας), Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62΄Αϊτόρ), Τσαντίλας (77′ Καραμάνης)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (90’+4 Γιούριτς), Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος, Τσιμπόλα (46′ Όζμπολτ), Τσόκαϊ, Παλάσιος (90’+4 Μανθάτης), Κωστή, Πεντρόσο (46′ Μπάλτσι), Συμελίδης (66′ Λαγιούς)