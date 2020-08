Νέα επιστολή του Μέσι στη Μπαρτσελόνα - Ισχυρίζεται πως είναι ελεύθερος

Πηγή: filathlos.gr

Αναμένεται πλέον η αντίδραση του συλλόγου της Καταλονίας που επιμένει πως το συμβόλαιο είναι σε ισχύ και ότι για να αποχωρήσει ο Μέσι θα πρέπει να καταβληθεί η ρήτρα.

Υπενθυμίζεται πως ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena Ser» μετέδωσε ότι ο 33χρονος διεθνής επιθετικός μπορεί να φύγει από τους «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερος, καθώς δεν έχει πια ισχύ η ρήτρα των 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Όταν ο Μέσι υπέγραψε την τελευταία ανανέωση με τη Μπαρτσελόνα, το έκανε για τρεις σεζόν: από την περίοδο 2016-17 ως αυτήν που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες (2019-20). Όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός η σεζόν 2020-21 ήταν προαιρετική.

Αν ο παίκτης αποφάσιζε να φύγει εντός της τριετίας, τότε θα έπρεπε να καταβληθεί η ρήτρα, η οποία πια δεν ισχύει βάσει αυτών των δεδομένων.

?Messi sent an official statement to the club saying that he is no longer a Barηa player, and that he wants his contract terminated. [@marcelobechler]