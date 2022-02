Νέα στοιχεία για τη 15χρονη Ρωσίδα που έκανε τετραπλό άλμα και βρέθηκε ντοπέ

Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Μαρκ Ανταμς, δήλωσε σήμερα (10/2) στο Πεκίνο και κατά την διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης Τύπου, ότι «δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο» για «μια κατάσταση που έχει κάθε είδους επιπτώσεις» και χαρακτήρισε «πλήρη εικασία», τις αναφορές για ντόπινγκ.

«Φαντάζομαι, ότι όλοι οι αρμόδιοι, εργάζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα. Γνωρίζουμε ότι οι αθλητές, οι οποίοι επηρεάζονται από την τελετή των μεταλλίων, θέλουν να υπάρχει άμεσα ένα αποτέλεσμα», ανέφερε ο Ανταμς.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Πατινάζ (ISU), από την πλευρά της, υπενθύμισε σε δελτίο Τύπου, ότι «δεν μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με πιθανή παραβίαση των κανονισμών κατά του ντόπινγκ».

Κατά την διάρκεια του ομαδικού των Ολυμπιακών Αγώνων του 2022, η Βαλίεβα έγινε η πρώτη γυναίκα που πέτυχε τετραπλή περιστροφή, εντυπωσιάζοντας θεατές και κριτές.

This is just absolutely stunning from Kamila Valieva at #Beijing2022pic.twitter.com/KG0M5GwIgf