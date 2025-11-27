Νέες εξελίξεις στην Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς - Real.gr

Quantcast
Νέες εξελίξεις στην Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

16:15, 27/11/2025
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Παρτιζάν μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ομάδα.

Ο «Ζοτς» πήρε την απόφαση να αποχωρήσει μία ημέρα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 91-69.

Ο Σέρβος τεχνικός αποχαιρέτησε μέσω επιστολής του τον σύλλογο και τον κόσμο, κάνοντας λόγο για αμετάκλητη απόφαση. Ωστόσο, νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο μετά τα τελευταάι δημοσιεύματα από τη Σερβία.

Σύμφωνα με το «Sportal.rs», γίνονται προσπάθειες από το Δ.Σ. του συλλόγου, προκειμένου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανακαλέσει την παραίτησή του και έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση για το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11)! Ο σύλλογος του Βελιγραδίου δεν αποδέχεται την αποχώρηση του «Ζοτς» και κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στον πάγκο και να προσπαθήσει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.

Η Παρτιζάν έχει ρεκόρ 4-9 στη Euroleague, όμως ο Ομπράντοβιτς έχει τη στήριξη από τους ανθρώπους του συλλόγου, με τον πρόεδρο των Σέρβων να δηλώνει πως όσο βρίσκεται αυτός στην ομάδα, θα έχει την εμπιστοσύνη του.

Πηγή: Filathlos.gr

