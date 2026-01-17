Νέο «κάζο» της Λίβερπουλ - Real.gr

Νέα «γκέλα» για την Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, καθώς η Μπέρνλι έφυγε με βαθμό (1-1) από το Άνφιλντ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Σλοτ προηγήθηκε με τον Βιρτς, είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά αρκούσε μια στιγμή αμυντικής αδυναμίας για να χάσει δυο πολύτιμους βαθμούς από την προτελευταία της κατηγορίας.

Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Γουέστ Χαμ πέρασε νικηφόρα (2-1) από την έδρα της Τότεναμ μένοντας ζωντανή στη μάχη της παραμονής, ενώ η Τσέλσι του Λίαμ Ροσίνιορ επιβλήθηκε με 2-0 της Μπρέντφορντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος του νεαρού Άγγλου τεχνικού και συνεχίζει να κυνηγά είσοδο στην τετράδα.