Νέο Ολυμπιακό ρεκόρ επτά σερί αγώνων με +24 πόντους για τη Βελγίδα Έμμα Μεσεμάν

Η Έμμα Μεσεμάν, της Φενερμπαχτσέ, σημείωσε 30 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, ενώ είχε και 5 κοψίματα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο... φτάνοντας τους 40 βαθμούς (!) στο σύστημα αξιολόγησης, στη νίκη του Βελγίου επί της Ιαπωνίας με 27 πόντους (85-58), στην 3η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου στη Λιλ. Οι Βελγίδες, στη 2η συμμετοχή τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες (σ.σ. η πρώτη ήταν στο Τόκιο) προκρίθηκαν ξανά στις «8», αυτή τη φορά, στο Παρίσι ως μία εκ των δύο καλύτερων τρίτων. Όμως αυτό που έκανε η Έμμα Μεσεμάν... αποτελεί... Ιστορία!

Η Μεσεμάν κατέρριψε το δικό της ρεκόρ ως η πρώτη παίκτρια στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που σημειώνει περισσότερους από 20 πόντους σε έξι διαδοχικές αναμετρήσεις... εκτείνοντάς το σήμερα στα επτά διαδοχικά ματς. Και έχει την ευκαιρία να το διευρύνει... ακόμη και στα οκτώ σερί παιχνίδια... Και δεν πρόκειται απλά για 20+ πόντους, αλλά για 24+ και στα επτά αυτά παιχνίδια!

Οι 30 πόντοι που πέτυχε σήμερα αποτελούν τη 2η καλύτερη επίδοσή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά τους 32 που σημείωσε απέναντι στην Αυστραλία στο Τόκιο, στις 27 Ιουλίου 2021, στη φάση των ομίλων. Έγινε και η δεύτερη παίκτρια σε Ολυμπιακούς Αγώνες που συνδυάζει 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 κοψίματα, μετά την Μαλγορζάτα Ντίντεκ από την Πολωνία που το 2000 στο Σίδνεϊ απέναντι στην Κούβα είχε 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 κοψίματα. Δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών είναι και τα 5 ριμπάουντ της!

Μόνο έξι φορές, μία παίκτρια έχει συνδυάσει 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε έναν αγώνα, εκ των οποίων τις τρεις φορές το έχει πετύχει η Έμμα Μεσεμάν, στο Τόκιο και στα τρία ματς που έχει δώσει το Βέλγιο στο Παρίσι.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΜΑ ΜΕΣΕΜΑΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ 24+ ΠΟΝΤΟΥΣ|

Ο.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ Π. Παρίσι 2024, Φάση των Ομίλων 08.04.2024 Βέλγιο vs Ιαπωνίας 30 Παρίσι 2024, Φάση των Ομίλων 08.01.2024 Βέλγιο vs ΗΠΑ 24 Τόκιο 2020, Προημιτελικά 08.04.2021 Βέλγιο vs Ιαπωνίας 25 Τόκιο 2020, Φάση των Ομίλων 08.02.2021 Βέλγιο vs Κίνας 24 Τόκιο 2020, Φάση των Ομίλων 07.30.2021 Βέλγιο vs Πουέρτο Ρίκο 26 Τόκιο 2020, Φάση των Ομίλων 07.27.2021 Βέλγιο vs Αυστραλίας 32

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ