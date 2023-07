Nέο show του Μέσι με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι: Πέτυχε δύο γκολ σε 13 λεπτά - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μέσι σημείωσε ένα δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό, μετά από σέντρα του συμπαίκτη του Ρόμπερτ Τέιλορ, ο οποίος πέτυχε επίσης δύο γκολ (44΄, 53΄) σε μια καυτή βραδιά στο Μαϊάμι.

