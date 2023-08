Νέο show του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε το πρώτο και το τελευταίο γκολ του αγώνα. Αρχικά άνοιξε το σκορ στο έβδομο λεπτό με υπέροχο πλασέ λίγο έξω από την περιοχή.

7' | Jordi ?? Messi to put us on the board early in the match ???? #DALvMIA | 0-1 | ?? #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g

Η Ντάλας έφερε τούμπα το ματς, όμως ο Μέσι κατάφερε να σκοράρει ξανά με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ αυτή τη φορά στο 85', να ισοφαρίσει σε 4-4 και να στείλει το ματς στα πέναλτι.

Στα πέναλτι η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 4-3 και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

