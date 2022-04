Νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Τεν Χαγκ - Τι δήλωσε ο Ολλανδός

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η πρόσληψη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση που έχω μπροστά μου. Ξέρω καλά την ιστορία αυτού του μεγάλου κλαμπ και το πάθος των οπαδών του κι είμαι απόλυτα αποφασισμένος να δημιουργήσουμε μια ομάδα ικανή να φέρει τις επιτυχίες που αξίζουν στη Γιουνάιτεντ. Θα είναι δύσκολο για μένα να φύγω από τον Άγιαξ μετά από τόσα φανταστικά χρόνια και μπορώ να διαβεβαιώσω τους φιλάθλους του πως θα είμαι απόλυτα αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στο να ολοκληρώσουμε την τρέχουσα σεζόν με επιτυχία προτού συνεχίσω στη Γιουνάιτεντ», τόνισε ο ίδιος.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik