Νικ Κύργιος: Η σύντροφός του τον «έπιασε» με άλλη στο κρεβάτι - Άγριος καυγάς, επενέβη η Αστυνομία

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αυστραλίας, αιτία για τον έντονο καυγά του ζευγαριού ήταν ένα περιστατικό απιστίας από τη μεριά του τενίστα. Το περιστατικό συνέβη στην Αδελαΐδα, όπου και οι δύο βρίσκονταν σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Σάλο προκάλεσε η φωτογραφία που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιταλίδα σύντροφός του μετά τον τσακωμό τους, στην οποία υποστηρίζει ότι απεικονίζεται ο ίδιος με άλλη γυναίκα στο κρεβάτι.

Τους χώρισε η Αστυνομία

Ο καυγάς μεταξύ τους μάλιστα ήταν τόσο έντονος που χρειάστηκε να επέμβει η Αστυνομία για να τους χωρίσει. Την ίδια ώρα, τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι δεν είναι πρώτη φορά που το ζευγάρι έρχεται σε διαμάχη.

Nick Kyrgios and on-off girlfriend are separated into different hotel rooms after police were forced to intervene https://t.co/CtwDCw6EMg