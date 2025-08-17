Νίκη 1-0 της Άρσεναλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Real.gr

Η Άρσεναλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της πρεμιέρας της Premier League για τη σεζόν 2025/26.

Με τον Νταβίντ Ράγια να πραγματοποιήσει σωρεία επεμβάσεων και τον Ρικάρντο Καλαφιόρι να σκοράρει νωρίς, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα πέρασε νικηφόρα από το «Ολντ Τράφορντ», κερδίζοντας με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ, μόλις στο 13ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Ντέκλαν Ράις και λανθασμένη έξοδο του Αλτάι Μπαγιντίρ, με κεφαλιά από κοντά και, ουσιαστικά σε κενή εστία, ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκανε το 0-1. Ο Μπριάν Εμπουεμό (6′, 25′) ήταν ο πιο δραστήριος των «κόκκινων διαβόλων» αλλά ο Πατρίκ Ντορκού πλησίασε πιο κοντά στην ισοφάριση στο ημίωρο – το μακρινό σουτ του βρήκε στο δοκάρι του Νταβίντ Ράγια κι έφυγε άουτ. Ματέους Κούνια (33′ και 38′) και Μάρτιν Έντεγκααρντ (35′) έκαναν τις προσπάθειές τους, εκατέρωθεν, ωστόσο το 0-1 έμεινε ως το φινάλε του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ξεκίνησε με τους παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ να προσπαθούν να πιέσουν. Το σουτ του Μέισον Μάουντ (49′) μπλοκαρίστηκε από τα σώματα των αμυνόμενων ενώ αυτό του Μπρούνο Φερνάντες (57′) έδιωξε σε κόρνερ ο Ράγια. Στην εστία, ο Ράις (65′) αστόχησε από πλεονεκτική θέση με το κεφάλι. Θεαματικό, αλλά συνάμα κι εκτός εστίας, το ψαλιδάκι του Εμπουεμό (71′) με τον Ράγια να κερδίζει τον πρώην φορ της Μπρέντφορντ και στο 74′ – σκαστή κεφαλιά που «έβγαλε» ο Ισπανός τερματοφύλακας. Ο οποίος σταμάτησε και το σλάλομ του Αμάντ Ντιαλό (78′) για να κρατήσει το 0-1 ως το τέλος.

Νωρίτερα, με δύο γκολ του Κρις Γκουντ η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν, κερδίζοντας με 3-1 την Μπρέντφορντ στο «Σίτι Γκράουντ». Αντίθετα, η Τσέλσι «γκέλαρε» με το…καλημέρα, καθώς έμεινε στο 0-0 με την Κρίσταλ Πάλας στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής πέφτει αύριο (Δευτέρα 18/8, 22:00) με το παιχνίδι της Λιντς με την Έβερτον στο «Έλαντ Ρόουντ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ