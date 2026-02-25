Νίκη χωρίς Γιάννη για τους Μπακς, εντός έδρας σοκ για τους Λέικερς – Tα αποτελέσματα του NBA - Real.gr

Ο Τζάρετ Άλεν ήταν εξαιρετικός με 19 πόντους (7/8 σουτ) και 10 ριμπάουντ, φτάνοντας τα οκτώ double-double στα τελευταία εννέα ματς. Το Κλίβελαντ είναι 6-1 με τον Χάρντεν στη σύνθεση και 13-2 από τις 21 Ιανουαρίου, επίδοση κορυφαία στο ΝΒΑ στο συγκεκριμένο διάστημα.
Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 20 πόντους και ο Μικάλ Μπρίτζες 18, όμως οι δύο βασικοί γκαρντ σούταραν συνολικά 12/36. Ο Μίτσελ Ρόμπινσον μέτρησε 11 πόντους και 16 ριμπάουντ σε 19 λεπτά από τον πάγκο.
Το Κλίβελαντ «καθάρισε» το ματς στην τρίτη περίοδο, περιορίζοντας τη Νέα Υόρκη στους 11 πόντους με 3/24 σουτ, για να προηγηθεί 83-65 στο τέλος της.
Στο Λος Άντζελες, ο Πάολο Μπανκέρο σημείωσε 36 πόντους με 10 ριμπάουντ και ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε 22, καθώς το Ορλάντο επικράτησε 110-109 των Λέικερς.
Οι Μάτζικ ολοκλήρωσαν με 3-1 την περιοδεία τους στη Δύση και πέτυχαν τέταρτη διαδοχική νίκη επί των Λέικερς τις δύο τελευταίες σεζόν. Το Ορλάντο «έκλεισε» το παιχνίδι με 59,1% στην τέταρτη περίοδο, σημειώνοντας 31 πόντους.
Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 22 πόντους, 15 ασίστ και 9 ριμπάουντ για τους Λέικερς, ενώ οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και ΝτιΆντρε Έιτον πρόσθεσαν από 21 πόντους. Το ματς κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ να ευστοχεί σε λέι-απ 6,7’’ πριν τη λήξη. Το τρίποντο του Τζέιμς στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο.
Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πέτυχε 32 πόντους με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη 128-117 επί των Μαϊάμι Χιτ στο Μιλγουόκι.
Οι Μπακς μετρούν επτά νίκες στα τελευταία εννέα παιχνίδια, αγωνιζόμενοι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (γάμπα). Ο Ράιαν Ρόλινς και ο Μπόμπι Πόρτις είχαν από 21 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 19.
Για το Μαϊάμι, ο Νόρμαν Πάουελ σημείωσε 26 πόντους και ο Μπαμ Αντεμπάγιο 18 με 9 ριμπάουντ. Το ματς κρίθηκε με σερί 12-1 των Μπακς στα τελευταία λεπτά, όταν από το -2 με 4:09 για το τέλος πήραν οριστικά τον έλεγχο.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
ΛΑ Λέικερς – Ορλάντο 109-110
Ιντιάνα – Φιλαδέλφεια 114-135
Ατλάντα – Ουάσονγκτον 119-98
Μπρούκλιν – Ντάλας 114-123
Τορόντο – Οκλαχόμα 107-116
Κλίβελαντ – Νέα Υόρκη 109-94
Σικάγο – Σαρλοτ 99-131
Μιλγουόκι – Μαϊάμι 128-117
Νέα Ορλεάνη – Γκόλντεν Στέιτ 113-109
Φοίνιξ – Βοστώνη 81-97
Πόρτλαντ – Μινεσότα 121-124
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ