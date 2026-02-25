Νίκη χωρίς Γιάννη για τους Μπακς, εντός έδρας σοκ για τους Λέικερς – Tα αποτελέσματα του NBA - Real.gr

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 23 πόντους και ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 20, οδηγώντας το Κλίβελαντ σε νίκη 109-94 επί των Νιου Γιορκ Νικς. Οι Καβαλίερς πανηγύρισαν την όγδοη νίκη τους στα τελευταία εννέα παιχνίδια και ισοβαθμούν πλέον με τη Νέα Υόρκη στην τρίτη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 37-22.

Ο Τζάρετ Άλεν ήταν εξαιρετικός με 19 πόντους (7/8 σουτ) και 10 ριμπάουντ, φτάνοντας τα οκτώ double-double στα τελευταία εννέα ματς. Το Κλίβελαντ είναι 6-1 με τον Χάρντεν στη σύνθεση και 13-2 από τις 21 Ιανουαρίου, επίδοση κορυφαία στο ΝΒΑ στο συγκεκριμένο διάστημα.

Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 20 πόντους και ο Μικάλ Μπρίτζες 18, όμως οι δύο βασικοί γκαρντ σούταραν συνολικά 12/36. Ο Μίτσελ Ρόμπινσον μέτρησε 11 πόντους και 16 ριμπάουντ σε 19 λεπτά από τον πάγκο.

Το Κλίβελαντ «καθάρισε» το ματς στην τρίτη περίοδο, περιορίζοντας τη Νέα Υόρκη στους 11 πόντους με 3/24 σουτ, για να προηγηθεί 83-65 στο τέλος της.

Στο Λος Άντζελες, ο Πάολο Μπανκέρο σημείωσε 36 πόντους με 10 ριμπάουντ και ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε 22, καθώς το Ορλάντο επικράτησε 110-109 των Λέικερς.

Οι Μάτζικ ολοκλήρωσαν με 3-1 την περιοδεία τους στη Δύση και πέτυχαν τέταρτη διαδοχική νίκη επί των Λέικερς τις δύο τελευταίες σεζόν. Το Ορλάντο «έκλεισε» το παιχνίδι με 59,1% στην τέταρτη περίοδο, σημειώνοντας 31 πόντους.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 22 πόντους, 15 ασίστ και 9 ριμπάουντ για τους Λέικερς, ενώ οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και ΝτιΆντρε Έιτον πρόσθεσαν από 21 πόντους. Το ματς κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ να ευστοχεί σε λέι-απ 6,7’’ πριν τη λήξη. Το τρίποντο του Τζέιμς στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πέτυχε 32 πόντους με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη 128-117 επί των Μαϊάμι Χιτ στο Μιλγουόκι.

Οι Μπακς μετρούν επτά νίκες στα τελευταία εννέα παιχνίδια, αγωνιζόμενοι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (γάμπα). Ο Ράιαν Ρόλινς και ο Μπόμπι Πόρτις είχαν από 21 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 19.

Για το Μαϊάμι, ο Νόρμαν Πάουελ σημείωσε 26 πόντους και ο Μπαμ Αντεμπάγιο 18 με 9 ριμπάουντ. Το ματς κρίθηκε με σερί 12-1 των Μπακς στα τελευταία λεπτά, όταν από το -2 με 4:09 για το τέλος πήραν οριστικά τον έλεγχο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

ΛΑ Λέικερς – Ορλάντο 109-110

Ιντιάνα – Φιλαδέλφεια 114-135

Ατλάντα – Ουάσονγκτον 119-98

Μπρούκλιν – Ντάλας 114-123

Τορόντο – Οκλαχόμα 107-116

Κλίβελαντ – Νέα Υόρκη 109-94

Σικάγο – Σαρλοτ 99-131

Μιλγουόκι – Μαϊάμι 128-117

Νέα Ορλεάνη – Γκόλντεν Στέιτ 113-109

Φοίνιξ – Βοστώνη 81-97

Πόρτλαντ – Μινεσότα 121-124

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ