Νίκη για την ΑΕΛ: Επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες - Real.gr

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, η ΑΕΛ πανηγύρισε το πρώτο φετινό της «τρίποντο» κερδίζοντας με 2-0 τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά πήρε τη νίκη χάρη στα γκολ των Πέτρου Μπαγκαλιάνη (37’) και Αμρ Ουάρντα (44’) ενώ τόσο νωρίτερα όσο και στη συνέχεια είχε ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα – ανάμεσά τους και δύο δοκάρια. Απογοήτευσαν τα «λιοντάρια» που έπαιξαν με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο λόγω αποβολής του Λευτέρη Λύρατζη.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του. Το σουτ του Τσε Νάνελι (9’) πέρασε έξω ενώ το έξυπνο φάουλ του Γιάνι Ατανάσοφ (12’) έβγαλε δύσκολα ο Φρανσίσκο Τιναλίνι. Κι ενώ φάσεις πολλές δεν υπήρξαν στη συνέχεια, η ΑΕΛ ήταν αυτή που εμφανίστηκε πιο απειλητική και ουσιαστική. Κι αν στο 36’ ο Τιναλίνι έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Γιάννη Πασά, δεν έγινε το ίδιο στο επόμενο λεπτό.

Μετά από φάση διαρκείας κι αποτυχημένη προσπάθεια του Ουάρντα να βρει καλά την μπάλα, αυτή στρώθηκε στον Μπαγκαλιάνη που με δυνατό σουτ από τα 25 μέτρα άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, πέντε λεπτά μετά, οι «βυσσινί» πλησίασαν και σε δεύτερο τέρμα, αλλά στη σέντρα-σουτ του Ατανάσοφ η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Το 0-2 ήρθε, όμως, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Σέντρα του Θανάση Παπαγεωργίου, κεφαλιά του Ουάρντα με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για την ομάδα του Μαλεζά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Μελέτιος Γιουματζίδης έδειξε αρχικά κίτρινη στον Λύρατζη για μαρκάρισμα στον Αχμέντ Ουατταρά, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Παναγιώτης Κουκουλάς) και on field review, άλλαξε το χρώμα της κάρτας, αφήνοντας τα «λιοντάρια» με δέκα παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο.

Το οποίο έμοιαζε περισσότερο με διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους περίπου 2.000 φίλους της ΑΕΛ πάντως να δίνουν χρώμα στο ματς. Ένα φιλόδοξο σουτ του Σάββα Μούργου (50’) κι ένα αξιόλογο του Λιούμπομιρ Τούπτα (68’) δε βρήκαν στόχο ενώ στην κοντινή προβολή του Άνχελο Σαγκάλ (75’), ο Τιναλίνι πρόλαβε να απομακρύνει με τα πόδια.

Κι αφού το πλασέ του Τούπτα στο 86ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι κι εκείνο του Μάριου Τσαούση, στην απέναντι πλευρά, έφυγε έξω, τα πάντα τελείωσαν. Το «αλογάκι» κατέκτησε την πρώτη φετινή νίκη, έφτασε στους επτά βαθμούς και άφησε στην προτελευταία θέση, με πέντε, τον Πανσερραϊκό που θα περιμένει το αυριανό ματς του Αστέρα Τρίπολης για να δει αν θα πέσει και στην τελευταία.

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Νάνελι, Ομεονγκά – Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός.

Κόκκινη: Λύρατζης (45’+1’).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (58’ Τσαούσης), Μπρουκς, Λιάσος (76’ Ομεονγκά), Γκριν (46’ Γεωργιάδης), Νάνελι, Μπανζάκι (46’ Μάρας), Ιβάν (58’ Καρέλης).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Στάικος (46’ Χατζηστραβός), Πέρες (73’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πασάς (79’ Γκάρατε), Ουάρντα (62’ Τούπτα), Μούργος (62’ Σαγκάλ).