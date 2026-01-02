Νίκη και στο μεικτό διπλό για Τσιτσιπά/Σάκκαρη επί της Ιαπωνίας - «Θα τα δώσουμε όλα για να φτάσουμε έως το τέλος» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Απόλυτη κυριαρχία επέδειξε η εθνική έναντι της Ιαπωνίας στην πρεμιέρα της στο United Cup, στον 5ο όμιλο, στο Περθ, με τρεις νίκες στις ισάριθμες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Μετά τις νίκες των Μαρίας Σάκκαρη και Στέφανου Τσιτσιπά επί των Ναόμι Οσάκα (6-4, 6-2) και Σιντάρο Μοτσιζούκι (6-3, 6-4) αντίστοιχα, στο μεικτό διπλό οι Σάκκαρη-Τσιτσιπάς επικράτησαν με straight setς, με 6-2, 6-3, των Νάο Χιμπίνο/Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα.

Το ελληνικό δίδυμο κυριάρχησε απόλυτα με τη διαφορά δυναμικότητας να είναι πασιφανής στο court. Με εξαιρετικό σερβίς (παραχώρησαν μόλις 8 πόντους), αλλά και με εξαιρετική συνεργασία, το ελληνικό δίδυμο με 2 breaks στο 1ο σετ, έκαναν το 6-2, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0.

Στο 2ο σκέλος, οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη χρειάστηκαν ένα break στο κρίσιμο 8ο game, το οποίο ήρθε από διπλό λάθος (5-3) και στη συνέχεια κρατώντας το σερβίς του σφράγισαν στη νίκη και έβαλαν τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά.

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη: «Θα τα δώσουμε όλα για να φτάσουμε έως το τέλος»

«Θα τα δώσουμε όλα για να φτάσουμε έως το τέλος» δήλωσαν ο Έλληνας τενίστας και η Ελληνίδα τενίστρια έχοντας θέσει υποψήφια την εθνική για πρόκριση στην οκτάδα.

Αναλυτικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη επισήμαναν:

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε πρώτος τον λόγο και είπε: «Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα, ήμουν εκτός πολύ καιρό”, είπε πρώτος ο Τσιτσιπάς, μετά το παιχνίδι του μικτού διπλού. “Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς μου για τένις. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα όταν το λέω αυτό, αλλά το εννοώ. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια».

Η Σάκκαρη από την πλευρά της είπε: «Το να παίζω με τον Στεφ κάνει τη ζωή μου πολύ ευκολότερη. Είναι μεγαλόσωμος και καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδου, κάνοντάς το πιο εύκολο για μένα. Πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν σ’ αυτό το γήπεδο εδώ στο Περθ. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να παίζουμε και να το χαιρόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σ’ αυτή τη συνεργασία».

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε υπερήφανοι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες ή όχι, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε στο γήπεδο και να φτάσουμε μέχρι το τέλος».

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία την προσεχή Δευτέρα (5/1, 11:00 π.μ.) με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Απέναντι στους Βρετανούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται πρώτος στη μάχη στις 11:00 π.μ. Καθώς ο Τζακ Ντρέιπερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στο χέρι και δεν θα συμμετάσχει στο United Cup, ο Έλληνας τενίστας θα βρει αντίπαλο τον Μπίλι Χάρις. Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

ΠΕΡΘ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

ΣΙΔΝΕΪ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Έπαθλα

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ