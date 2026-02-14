Νίκη-τίτλου η Ίντερ, 3-2 τη Γιουβέντους στο 90' - Real.gr

Ο Πολωνός, Πιοτρ Ζιοελίνσκι, έμελλε να καθορίσει την τύχη του μεγάλου ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Serie A, Ίντερ-Γιουβέντους και να δώσει μία τεράστια νίκη στους γηπεδούχους στο 90' με 3-2.

Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου, παρότι είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 42′ (αποβολή Καλουλού), αν και προηγήθηκε στο 76′, τελικά είδε την αντίπαλό της να ισοφαρίζει στο 83′ και προς στιγμή όλα έδειχναν… γκέλα.

Την τελευταία λέξη στο παιχνίδι, όμως, είπε ο 31χρονος διεθνής Πολωνός, Ζιελίνσκι, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε χάρισε τη νίκη στους «νερατζούρι». Η διαφορά διατηρήθηκε στο +8 από τη Μίλαν (οι «ροσονέρι» έχουν ένα ματς λιγότερο και την ευκαιρία να πλησιάσουν στο -5), με την Ίντερ να κρατά την κατάσταση στα χέρια της.

Ο 25χρονος Ιταλός αμυντικός της «Γιουβε», Αντρέα Καμπιάσο, μέχρι το 75ο λεπτό συγκέντρωνε πάνω του όλα τα φώτα, καθώς με το αυτογκόλ στο 17ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στους «νερατζούρι», αλλά φρόντισε λίγα λεπτά μετά να διορθώσει το λάθος του και να ισοφαρίσει για τους «μπιανκονέρι».

Η αποβολή του Καλουλού στο 42′ έφερε σε πιο δύσκολη θέση τη «Μεγάλη Κυρία», που ωστόσο, κρατούσε για 75 λεπτά το σκορ στο 1-1. Η είσοδος του Φραντσέσκο Εσπόζιτο στο 66′ άλλαξε (προς στιγμή) τα δεδομένα του ματς, καθώς 10 λεπτά μετά ο 20χρονος Ιταλός επιθετικός από ασίστ του Ντιμάρκο έδωσε ξανά προβάδισμα στους πρωτοπόρους.

Παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από 45 λεπτά, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Μανουέλ Λοκατέλι στο 83ο λεπτό.

Το ντέρμπι δεν είχε τελειώσει εκεί… Στο 90′ ο Ζιελίνσκι «έγραψε» το τελικό 3-2 για την Ίντερ, η οποία μετά και από αυτή τη νίκη της παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.