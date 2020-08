Νίκη με ρεκόρ για τον Χάμιλτον στο ισπανικό γκραν πρι της Βαρκελώνης

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάντως, ο Βρετανός «έκλεψε» σήμερα ένα ρεκόρ του Γερμανού, καθώς με την «πρωτιά» του στη Βαρκελώνη έφτασε τα 156 βάθρα στην καριέρα του και άφησε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον «Σούμι», ο οποίος κατείχε το σχετικό ρεκόρ με 155 παρουσίες στην πρώτη τριάδα ενός αγώνα.

Τη δεύτερη θέση στο ισπανικό γκραν πρι πήρε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη Mercedes.

Final classification!!! #F1#SpanishGP

Amazing Verstappen, robbing the P2! ??

Bottas, to far from Max! ??

Carlos, P6, best result at the Circuit!!! ? pic.twitter.com/vTdnwPpdAG