Νικηφόρα πρεμιέρα (13-11 την Ιταλία) για την εθνική στο παγκόσμιο Νέων γυναικών - Real.gr

Μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Νέων γυναικών, άρχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε στο τέλος του αγώνα με 13-11 της Ιταλίας, στον πρώτο αγώνα για τον Β’ Όμιλο, ενώ στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου οι ΗΠΑ νίκησαν την Ουγγαρία με 11-10.

Η εθνική ομάδα, προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, αλλά στην συνέχεια δυσκολεύθηκε από τις Ιταλίδες, που βρέθηκαν να προηγούνται με 6-4, στα μέσα του δεύτερου οκτάλεπτου. Ωστόσο οι νεαρές διεθνείς βρήκαν λύσεις στην επίθεση και ισορρόπησαν με το ματς να εξελίσσεται σε ντέρμπι και με συνεχείς διακυμάνσεις στο σκορ, μέχρι λίγο πριν από το φινάλε.

Οι πολίστριες του Γιώργου Ντόσκα προηγήθηκαν με 9-7, αλλά η Ιταλία ξαναπήρε προβάδισμα με 10-9 και 11-10. Όμως, στα τελευταία 4,5 λεπτά του αγώνα, οι Ελληνίδες παίκτριες κυριάρχησαν απόλυτα, βελτιώθηκαν στην άμυνα και βρήκαν λύσεις επιθετικά, με τις Καραμπέτσου και Κρασσά και, με ένα σερί 3-0, έφτασαν στη νίκη με το τελικό 13-11.

Κορυφαία σκόρερ και ΜVP της αναμέτρησης, ήταν η Νεφέλη Κρασσά με πέντε γκολ.

Επόμενος αγώνας της Εθνικής μας είναι αύριο Τρίτη 12/8, στη 1:00 τα ξημερώματα, κόντρα στις ΗΠΑ.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-5, 1-1, 4-3.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 5, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ιταλία σκόραραν οι: Κασάρα 3, Μπιάνκο 2, Ντι Μαρία 1, Μπιάνκι 1, Ντε Μαρτς 1, Ρότσα 1, Μανούτσο 1, Μινούτο 1.