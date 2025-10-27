Νίκολιτς: Αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα το ματς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και απομακρύνθηκε από την κορυφή της Super League. Παρά το αποτέλεσμα, ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε συγκρατημένος, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν παρουσίασε κακή εικόνα συνολικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου:

«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα το ματς. Δεχθήκαμε δύο γκολ από πέναλτι και στατική φάση. Όσο είχαμε την κατοχή της μπάλας, δεν ήμασταν κακοί, μπορέσαμε να παίξουμε καλά με το build-up. Τα στατιστικά λένε ότι ήμασταν κοντά. Δεν είδα τόσες μεγάλες φάσεις και από τις δύο πλευρές.

Δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν ήμασταν τόσο φρέσκοι. Πήγαμε καλά στο build-up σε πολλές καταστάσεις, αλλά δεν τα πήγαμε καλά στο τελευταίο τρίτο. Ήταν πιο φρέσκοι από εμάς. Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό για τους παίκτες, οι περισσότεροι πάλεψαν, ήταν σωστοί στη συμπεριφορά τους, δεν έχω παράπονο.

Πιστεύω ότι μόνο στο τρίτο της επίθεσης, η τελευταία πάσα δεν ήταν καλή, η υποδοχή δεν ήταν καλή, οπότε δεν ήμασταν φρέσκοι γι’ αυτό το ματς. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr