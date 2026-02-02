Νίκολιτς: Έχουμε ένα συναίσθημα αηδίας, απογοήτευσης και οργής - Real.gr

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό (1-1), εκφράζοντας ανοιχτά την αγανάκτησή του για τον τρόπο με τον οποίο καταλογίστηκε το πέναλτι στο 106ο λεπτό.

Ο τεχνικός της Ένωσης ανέφερε πως αρχικά το διαιτητικό τιμ ενημέρωσε ότι εξετάζεται πιθανό χέρι στη φάση, ωστόσο στη συνέχεια «ελέγχθηκαν τα πάντα μέχρι να βρεθεί κάτι», όπως χαρακτηριστικά είπε, τονίζοντας ότι το συναίσθημα που του άφησε η απόφαση ήταν «αηδία, απογοήτευση και οργή», ενώ δεν έκρυψε πως αισθάνεται «ανόητος» από την όλη διαχείριση.

Παρά την έντονη δυσαρέσκεια, ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να λυγίσει, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ θα συνεχίσει να παλεύει ανεξαρτήτως συνθηκών και διαιτητικών αποφάσεων.

Τέλος, στάθηκε και στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, σημειώνοντας ότι στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε καλή παρουσία και πως στο 1-0 χάθηκε η ευκαιρία να «καθαρίσει» το παιχνίδι πριν οδηγηθεί στο δραματικό φινάλε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας για την ατμόσφαιρα. Τρία πράγματα. Πρώτον η κόκκινη κάρτα στο χτύπημα του Ποντένσε στον Ρότα. Έπειτα στην ευκαιρία που είχαμε μετά το γκολ με το δοκάρι του Πινέδα. Και τρίτον αυτά που συνέβησαν στα τελευταία λεπτά που ήταν οτιδήποτε άλλο πέρα από πέναλτι. Έχουμε ένα συναίσθημα αηδίας που μας προκαλεί εμετό. Συζητήσαμε στα αποδυτήρια. Δηλώσαμε παρόντες. Ντέρμπι όπως το αποψινό θα υπάρχουν κι άλλα. Εμείς θα είμαστε παρόντες για να δηλώσουμε την παρουσία μας. Κάποια στιγμή στα λεπτά που ήλεγξε στο VAR ρωτήσαμε και η απάντηση ήταν για χέρι. Τελικά τα έψαξαν όλα, κάτι βρήκαν, δεν υπήρχε τίποτα ουσιαστικά. Υπάρχει αίσθημα απογοήτευσης και οργής».

Για το αν είναι ευχαριστημένος από τη διαχείριση μετά το 1-0: «Δεν υπάρχει νόημα να αναλύσουμε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Σας επεσήμανα τρία σημεία. Παίζαμε απέναντι στον Ολυμπιακό που νίκησε Λεβερκούζεν και Άγιαξ. Τέτοια ντέρμπι κρίνονται στις μικρές λεπτομέρειες. Σας ανέφερα τα τρία σημεία που είναι αρκετά για να κρίνουν την αναμέτρηση. Στα πρώτα 20 λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί, στο τελευταίο 25λεπτο του πρώτου μέρους δεν ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε καλά, το γήπεδο εξερράγη με το γκολ του Βάργκα κι αν είχαμε σκοράρει το δεύτερο τέρμα ίσως να τελείωνε το ματς. Αισθάνομαι ανόητος όμως για όσα έγιναν.

Είμαστε άνθρωποι. Υπάρχει ένα άσχημο συναίσθημα. Έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα από τη Σερβία που λένε ληστεία και ντροπή. Αυτό. Η δουλειά μας είναι να μην βάλουμε τα κλάματα. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Ό,τι συνέβη δεν έγινε για πρώτη φορά και ίσως ούτε είναι και η τελευταία».

Για το αν αυτές οι διαιτησίες κάνουν δύσκολο το δικό του έργο και της διοίκησης της ΑΕΚ: «Αυτό που έχει την ομορφιά είναι η διαδικασία, η μάχη ότι θα είμαστε παρόντες. Είναι πιο δύσκολο αλλά αυτή είναι η γοητεία του να πολεμάς όντας ευθύς και ντόμπρος. Αν τα καταφέρεις νιώθεις ωραίο, μπορεί και να μην τα καταφέρεις, αλλά έχεις αγωνιστεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Να κλείσω με αυτό που είχα αναφέρει πριν το ματς. Συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στη Ρουμανία και στον ΠΑΟΚ γιατί η ανθρώπινη ζωή έρχεται πρώτη».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr