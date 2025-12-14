Νικς και Σπερς έκλεισαν ραντεβού στον τελικό του NBA Cup - Real.gr

Ο Μπράνσον έβαλε 40 πόντους (2/5 τρίποντα), κατέβασε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ, όντας ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα.
Ο Τάουνς σκόραρε 29 πόντους (2/4 τρίποντα) και κατέβασε 8 ριμπάουντ, ενώ ο Όου Τζι Ανουνόμπι ακολούθησε με 24 πόντους (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ).
Από τους Μάτζικ, Σαγκς και Μπανκέρο σημείωσαν 26 και 25 αντίστοιχα.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν με 111-109 το «θρίλερ» με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκλεισαν ραντεβού με τους Νιου Γιορκ Νικς στον τελικό του NBA Cup στο Λας Βέγκας, προκειμένου να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.
Τέσσερις παίκτες από τη νικήτρια ομάδα σκόραραν πάνω από 20 πόντους, με τους Βάσελ (23 πόντοι), Καστλ (22 πόντοι), Φοξ (22 πόντοι) και Γουεμπανιαμά (22 πόντοι, 9 ριμπάουντ) να ξεχωρίζουν για τους Σπερς και να τους ωθούν στην πρόκριση.
Οι 29 πόντοι του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ δεν ήταν αρκετοί για τους πρωταθλητές.
