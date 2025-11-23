Νόρις και Πιάστρι ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας - Real.gr

Οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας, καθώς κρίθηκε ότι και τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας δεν πληρούσαν τους τεχνικούς κανονισμούς της Φόρμουλα Ένα.

Συγκεκριμένα, κατά τον τεχνικό έλεγχο μετά τον αγώνα, βρέθηκε ότι το ξύλινο τμήμα στο δάπεδο και των δύο MCL39 είχε φθαρεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα το πάχος του να είναι μικρότερο από το μίνιμουμ των 9 χιλιοστών που ορίζουν οι κανονισμοί.

Το θέμα αναφέρθηκε στους αγωνοδίκες, οι οποίοι, αφού κάλεσαν σε απολογία τους ανθρώπους της McLaren, αποφάσισαν την ακύρωση των δύο μονοθεσίων από το επίσημο αποτέλεσμα του γκραν πρι του Λας Βέγκας, στο οποίο ο Νόρις είχε τερματίσει δεύτερος και ο Πιάστρι τέταρτος.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, καθώς ο Ολλανδός «έπιασε» τον Πιάστρι στην δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών με 366 βαθμούς, ενώ ο Νόρις προηγείται με 390 βαθμούς. Υπενθυμίζεται ότι απομένουν ακόμη δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν και συγκεκριμένα τα γκραν πρι σε Κατάρ (30/11) και Άμπου Ντάμπι (7/12), με το πρώτο εξ αυτών να περιλαμβάνει και αγώνα σπριντ, ήτοι οκτώ επιπλέον βαθμούς προς διεκδίκηση.

Μετά την ακύρωση των μονοθεσίων της McLaren, την τριάδα του βάθρου πίσω από τον Φερστάπεν, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη, συμπληρώνουν οι οδηγοί της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ενώ «μπαίνουν» στους βαθμούς οι «πιλότοι» της Haas, Εστεμπάν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν.