Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σ΄αγαπώ» δήλωσε ο Σέρβος τενίστας μετά το Ολυμπιακός – Μονακό - Real.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς λατρεύει να βλέπει αγώνες μπάσκετ, έχοντας βρεθεί σε τρία διαφορετικά γήπεδα της Euroleague μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αρχή έγινε στη Σερβία με έναν αγώνα του Ερυθρού Αστέρα, ακολούθησε το Παναθηναϊκός – Μακάμπι στο ΟΑΚΑ, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (29/10/2025) ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

Ο θρυλικός τενίστας αποθεώθηκε από τον ερυθρόλευκο κόσμο, απόλαυσε κάθε στιγμή στο γήπεδο, ενώ μίλησε και ελληνικά στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1.

“Γεια σας, Ελλάδα σ’ αγαπώ”, δήλωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ετοιμάζεται για το τουρνουά τένις που διοργανώνει στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου.