Ντεμπούτο με νίκη για τον Χιμένεθ - Real.gr

Διευρύνοντας την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στον Ατρόμητο, ο Μανόλο Χιμένεθ συνδύασε το ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη με νίκη (2-1) και μάλιστα μέσα στο Περιστέρι και, ακόμη περισσότερο, με ανατροπή στο σκορ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου προηγήθηκε με τον Γιώργο Τζοβάρα (18’) αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και πήραν το «τρίποντο» με τα γκολ των Ντούντου Ροντρίγκες (32’) και Λορέν Μορόν (56’). Έτσι, ο Χιμένεθ έφτασε τις οκτώ νίκες σε 11 ματς με αντίπαλο τον Ατρόμητο (είχε 7-2-1 σε 10 ματς ως προπονητής της ΑΕΚ).

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν με διάθεση να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα. Χωρίς, όμως, να δημιουργήσουν αξιόλογες φάσεις μπροστά στην εστία του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που με την πρώτη άνοιξαν το σκορ. Από εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση της μπάλας, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος ανάγκασε σε πολύ δύσκολη επέμβαση στη δεξιά του γωνία τον Σωκράτη Διούδη, όμως στην επαναφορά από πολύ δύσκολη γωνία ο Τζοβάρας σούταρε στον ουρανό των διχτύων για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν άμεσα αντίδραση. Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ πλάσαρε στο 20’ από πλάγια θέση στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ο Φαμπιάνο Λέισμαν στο 22’ με προβολή έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά μετά το φάουλ του Μόντσου, ενώ στο 27’ το διαγώνιο σουτ του Λορέν Μορόν απέκρουσε σε κόρνερ ο Χουτεσιώτης. Εν τέλει, η τέταρτη ευκαιρία του Άρη ήταν κι η… φαρμακερή.

Τρομερή ντρίπλα του Χάμζα Μεντίλ στον Κίνι, γύρισμα στον Ντούντου που με τρομερό ψηλοκρεμαστό σουτ δεν άφησε περιθώρια στον Χουτεσιώτη για το 1-1 στο 32’. Σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους αφού οι δυο ομάδες δεν απείλησαν στη συνέχεια. Ωστόσο, φαινόταν πως οι φιλοξενούμενοι είχαν ανακτήσει την αυτοπεποίθησή τους.

Και κατάφεραν, μάλιστα, από στημένη φάση να κάνουν την ανατροπή στο 56’. Από κόρνερ του Μόντσου, ο Ούρος Ράτσιτς πήρε την κεφαλιά, ο Μορόν στο δεύτερο δοκάρι έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Η ωραία ατομική ενέργεια του Ολιμπίου Μορουτσάν στο 63’ κατέληξε λίγο έξω από τα δοκάρια της εστίας του Χουτεσιώτη, με τους παίκτες του Χιμένεθ να έχουν, εμφανώς, καλύτερη εικόνα.

Η προσπάθεια του Ντένεζελ Γιουμπιτάνα στο 68’ – με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Διούδη – ήταν μια πρώτη αντίδραση της ομάδας του Βόκολου, με τον έμπειρο προπονητή να κάνει αλλαγές παίζοντας… φουλ επίθεση. Η δυνατή σέντρα-σουτ του Πίτερ Μίχορλ στο 75’, με τον Διούδη σε ετοιμότητα και πάλι, ήταν ακόμη ένα καμπανάκι από πλευράς γηπεδούχων. Άλλο όμως δεν υπήρξε…

Όχι πως οι φιλοξενούμενοι έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια στο διάστημα αυτό. Οι δυο απόπειρες αντεπίθεσης, με τον Γιάννη Γιαννιώτα πρωταγωνιστή, δεν είχαν ευτυχή κατάληξη στα τελευταία λεπτά. Το 1-2 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να πετυχαίνει τη δεύτερη φετινή του νίκη και να υποχρεώνει σε δεύτερη σερί ήττα τον Ατρόμητο.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Κίνι – Μεντίλ, Μόντσου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (82’ Φαν Βέερτ), Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο (63’ Μουτουσάμι), Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ούρονεν, Μανσούρ, Τζοβάρας (71’ Παπαδόπουλος).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (56’ Σίστο), Μορουτσάν (76’ Φαντιγκά), Μορόν (90’ Καντεβέρε), Μόντσου, Τεχέρο, Ντούντου (76’ Γιαννιώτας).