Ντέρμπι «αιωνίων» για την πρώτη κούπα της χρονιάς - Real.gr

Η αυλαία του Κυπέλλου Ελλάδας πέφτει απόψε, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό.

Ο Παναθηναϊκός, για να φτάσει μέχρι τον τελικό, ξεπέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στα προημιτελικά (101-71) και του Ηρακλή στα ημιτελικά (91-61).

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός στους «8» αντιμετώπισε την ΑΕΚ (81-67) και στους «4» το Μαρούσι (91-67).

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός θα έχει απόψε στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε την Παρασκευή στη χώρα μας από τις ΗΠΑ και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από εκεί και πέρα, ο Μιλουτίνοφ αναμένεται να δώσει το «παρών» στη 12άδα με ειδικό νάρθηκα για το κάταγμα που υπέστη στον αντίχειρά του, ενώ το πρωί αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς και η τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.

Για τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς δεν υπάρχουν απρόοπτα τραυματισμών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις επιλογές του Αταμάν για την εξάδα των ξένων και στο πώς θα θελήσει ο Τούρκος τεχνικός να προσεγγίσει το ματς από τακτικής πλευράς.

Πηγή: Filathlos.gr