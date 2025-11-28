Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time - Real.gr

Quantcast
13:19, 28/11/2025
Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

Η Ελένη Στεφάτου της ΑΕΚ και η Στεφανία Στεργιούλη του Παναθηναϊκού σε ένα απολαυστικό challenge που κρίθηκε στην παράσταση

Αφιερωμένο στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι το νέο επεισόδιο του Game Time που φιλοξενεί δύο παίκτριες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ενόψει του αθηναϊκού ντέρμπι της Super League.

Η Ελένη Στεφάτου της ΑΕΚ και η Στεφανία Στεργιούλη του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής του ΟΠΑΠ και αναφέρθηκαν στην αγωνιστική τους καθημερινότητα και τις προκλήσεις του αθλήματος.

Οι πρώην συμπαίκτριες και νυν αντίπαλοι συμφώνησαν ότι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα ανεβαίνει σταθερά. Όπως είπαν «οι συνθήκες βελτιώνονται, οι ομάδες γίνονται πιο ανταγωνιστικές και ο κόσμος στηρίζει πλέον ενεργά τις προσπάθειες μας».

Οι δύο αθλήτριες αποκάλυψαν τι ακούν στα αποδυτήρια πριν βγουν στο γήπεδο για να ανεβάσουν παλμούς, ποιους ποδοσφαιριστές θα ήθελαν ως συμπαίκτες αλλά και από ποιες μεγάλες μορφές του παρελθόντος θα ζητούσαν αυτόγραφα.

Αποδέχθηκαν το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και έκλεισαν το επεισόδιο με σουτάκια στην μπασκέτα του Game Time το οποίο εξελίχθηκε σε ντέρμπι και κρίθηκε στην παράσταση.

Δείτε το νέο επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

