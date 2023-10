Ντέρμπι Παρί Σεν Ζερμέν-Μίλαν στο Champions League με super αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Το Cash Out στα καταστήματα ΟΠΑΠ ανανεώθηκε και έγινε καλύτερο από ποτέ.

Μεγάλη μάχη για την πρόκριση γίνεται στον 6ο όμιλο του Champions League. Στη βαθμολογία προηγείται η Νιούκαστλ με 4 βαθμούς και ακολουθούν η Παρί Σεν Ζερμέν με 3, η Μίλαν με 2 και η Ντόρτμουντ με 1. Το σημερινό πρόγραμμα (22:00) του ομίλου περιλαμβάνει το ντέρμπι Παρί Σεν Ζερμέν-Μίλαν και την επίσης σπουδαία αναμέτρηση Νιούκαστλ-Ντόρτμουντ.

Σήμερα διεξάγονται άλλα 6 παιχνίδια στο Champions League. Στις 19:45, αρχίζουν οι αγώνες Φέγενορντ-Λάτσιο και Μπαρτσελόνα-Σαχτάρ Ντόνετσκ και ακολουθούν στις 22:00, οι αναμετρήσεις Σέλτικ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Λειψία-Ερυθρός Αστέρας, Γιουνγκ Μπόις-Μάντσεστερ Σίτι και Αντβέρπ-Πόρτο.

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και bet builder που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό παίκτη προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για όλα τα παιχνίδια του Champions League.

Το Cash Out του Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ ανανεώθηκε και έγινε καλύτερο από ποτέ. Για πρώτη φορά μπορείς να κάνεις Partial ή Auto Cash Out μέσω του OPAPSTORE app όποια στιγμή θέλεις.

Νέα ειδικά στοιχήματα στα ματς των ελληνικών ομάδων

Αύριο δίνουν δύσκολους αγώνες στα Κύπελλα Ευρώπης οι ελληνικές ομάδες. Στο Europa League η ΑΕΚ (στις 19:45) αντιμετωπίζει στη Μασσαλία τη Μαρσέιγ, ενώ εντός έδρας αγωνίζονται ο Ολυμπιακός (στις 19:45) με τη Γουέστ Χαμ και ο Παναθηναϊκός (στις 22:00) με τη Ρεν. Στο Europa Conference League ο ΠΑΟΚ (στις 22:00) παίζει στη Σκωτία με την Αμπερντίν.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ειδικές στοιχηματικές επιλογές για τις ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων:

Aριθμός Νικών που θα πετύχουν οι ελληνικές ομάδες στην 3η αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Αριθμός ελληνικών ομάδων που θα σκοράρουν (έστω ένα γκολ) στην 3η αγωνιστική των ευρωπαϊκών ομίλων

Head to Ηead επιλογές μεταξύ των οποίων: AΕΚ vs Παναθηναϊκός για την ομάδα που θα κατακτήσει τους περισσότερους βαθμούς στην φάση των ομίλων, Ολυμπιακός vs AEK για την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ στην φάση των ομίλων.

Στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Europa Conference League το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Με το FREEWIN** διεκδικείς έως και 100.000 ευρώ κάθε μέρα!

Μέσα από το OPAP Store App μπαίνεις κι εσύ στον μοναδικό κόσμο του FREEWIN** και οι καθημερινές σου αποφάσεις μπορούν να σε οδηγήσουν σε μεγάλα κέρδη.

Το μόνο που μένει είναι να παίξεις: Βρίσκεσαι εντός ενός καταστήματος ΟΠΑΠ, ανοίγεις το OPAP Store App και επιλέγεις το εικονίδιο του FREEWIN. Ανοίγεις το OPAP Store App, επιλέγεις το εικονίδιο του FREEWIN και αποδέχεσαι τους Όρους Συμμετοχής του FREEWIN.

Στην οθόνη σου θα δεις δύο κλειστές κάρτες. Σκοπός του FREEWIN είναι να βρεις σε ποια υπάρχει ο Mr. OPAP. Όταν βρίσκεις τον Mr. OPAP, προχωράς στο επόμενο επίπεδο. Στην οθόνη εμφανίζονται τα 15 επίπεδα με τα αντίστοιχα έπαθλα τους.

Αν βρεις τον Mr. OPAP και στα 15 επίπεδα, είσαι ο μεγάλος νικητής και κερδίζεις το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

**Το εν λόγω παίγνιο είναι δωρεάν και ουδεμία σχέση έχει με τη συμμετοχή στα παίγνια.