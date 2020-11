Ντιέγκο Μαραντόνα: Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση της «Μπάρτσα» - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το καταλανικό κλαμπ, πριν την προπόνηση στο γήπεδο «Τίτο Βιλανόβα» του προπονητικού κέντρου της Μπαρτσελόνα, οι ποδοσφαιριστές της σχημάτισαν έναν μεγάλο κύκλο, κρατώντας σιγή για ένα λεπτό προς τιμήν του Μαραντόνα.

Οι Καταλανοί θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια την Κυριακή (29/11) στον αγώνα εναντίον της Οσασούνα την 11η αγωνιστική της LaLiga, σύμφωνα με την τοποθέτηση του προσωρινού προέδρου της «Μπάρτσα» Κάρλες Τουσκέτς.

Επίσης, θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη του αγώνα, όπως έχει προγραμματιστεί να γίνει στους άλλους αγώνες της 11ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

The minute's silence before training in memory of Maradona ?? pic.twitter.com/qIrwgLBqSE