Ντιλέινι: «Εξαιρετική η απόφαση της Euroleague»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι αποδεσμεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Μπαρτσελόνα κι ενώ είχε αρνηθεί να επιστρέψει για προπονήσεις στο Παλάου Μπλαουγκράνα δηλώνοντας πως «η υγεία μου και της οικογένειάς μου είναι πάνω από το μπάσκετ».

Said that two months ago... great decision... domestic leagues should do the same https://t.co/8XB1nREIQw