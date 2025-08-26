Ντίνος Μήτογλου στο PS Blog: «Σκέφτηκα την απόσυρση, αλλά δεν σταμάτησα να ελπίζω» (vid) - Real.gr

• Τι λέει για την αποχώρηση Παπαπέτρου και την ευρωπαϊκή πρόκληση της Εθνικής Ομάδας

Λίγο πριν ριχτεί στη μάχη της μεγάλης ευρωπαϊκής πρόκλησης με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, ο Ντίνος Μήτογλου αποκαλύπτεται στη Μαρία Κουβέλη, στο νέο επεισόδιο του “Off The Record” του PS Blog.

Ο Έλληνας διεθνής μιλάει για τις 510 ημέρες που έμεινε εκτός παρκέ, ενώ αποκαλύπτει και πολλές ακόμη άγνωστες στιγμές της καριέρας του.

Από το τελευταίο του παιχνίδι στις 10 Μαρτίου 2022 μέχρι τις 2 Αυγούστου 2023, που ξαναπάτησε παρκέ με τη φανέλα της Εθνικής στο φιλικό με τη Σλοβενία, ο 29χρονος φόργουορντ μέτρησε μέρες, αντοχές και… ανθρώπους, ενώ αποκαλύπτει πως, κατά την περίοδο της απουσίας του, πέρασε από το μυαλό του ακόμη και το ενδεχόμενο απόσυρσης.

Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την απουσία του, ο 29χρονος φόργουορντ περιγράφει στο “Off The Record” την πρώτη του αντίδραση όταν ενημερώθηκε για την αποχώρηση του Ιωάννη Παπαπέτρου, μιλά για το κλίμα που επικρατεί στην Εθνική Ομάδα στον δρόμο για μια ακόμα ευρωπαϊκή διάκριση, δοκιμάζει να κάνει φάρσα στον αδερφό του, Σίμο Μήτογλου, ενώ δέχεται και ένα ξεχωριστό μήνυμα «έκπληξη».

Επιπλέον, στην ενότητα “Piece Of Me”, ο Ντίνος Μήτογλου παρουσιάζει ένα προσωπικό αντικείμενο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, ενώ αποκαλύπτει «χωρίς φίλτρο» την πιο ακραία σκηνή ζηλοτυπίας που του έχουν κάνει, τις πιο «ένοχες» μουσικές του επιλογές, τον παίκτη του Παναθηναϊκού με τη μεγαλύτερη επιτυχία στο γυναικείο φύλο και την απάντηση στο…αιώνιο δίλημμα «σουβλάκι ή καλαμάκι;».

Δείτε ολόκληρη την απολαυστική συνέντευξη του Ντίνου Μήτογλου στο παρακάτω video: