Ντόρσεϊ: «Έτοιμος για τον τελικό, είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό» - Real.gr

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ, στις δηλώσεις του ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό, τόνισε πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ σημείωσε πως είναι ευγνώμων στην ομάδα που του επέτρεψε να πάει στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι εδώ, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκομαι ακόμη… Αστειεύομαι. Χαίρομαι που τα παιδιά έκαναν τη δουλειά στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, προκριθήκαμε στον τελικό και ελπίζω να πάρουμε το Κύπελλο. Κοιμήθηκα καλά, θα το βρω μέχρι αύριο και ό,τι κι αν γίνει, θα είμαι έτοιμος να αγωνιστώ.

Ήταν ένα ταξίδι που έπρεπε να κάνω, είμαι ευγνώμων που ο Ολυμπιακός μου έδωσε τον χρόνο να το κάνω, επέστρεψα και τώρα είμαι έτοιμος για το φινάλε της σεζόν. Σε αυτό το γήπεδο άρχισε η καριέρα μου στην Ελλάδα.

Λατρεύω την Κρήτη, έχω υπέροχες αναμνήσεις από εδώ και πάντα θα αγαπώ αυτό το μέρος. Ήταν για μένα τότε ένα πολιτιστικό σοκ, γιατί ήμουν πολύ νέος όταν πρωτοήρθα εδώ, αλλά τώρα που το βλέπω, όλα τα βήματα που έγιναν ήταν γραφτό να με οδηγήσουν εδώ».

