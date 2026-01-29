Quantcast
Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ – ΒΙΝΤΕΟ

23:51, 29/01/2026
Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ασίας, «Dubai International Cup», που διεξάγεται στο Ντουμπάι.
  • Ο αγώνας ανάμεσα στην Αλ Αχλί και τους Ζαμποάγκα Βαλιέντες στιγματίστηκε από μια βίαιη επίθεση, με τον Ισμαήλ Ρομέρο να κλωτσάει τον πεσμένο στο παρκέ Νικ Ντεμούσις.
  • Ο διαιτητής απέβαλε αμέσως τον Ρομέρο, ο οποίος κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου στο Ντουμπάι και πιθανή ποινή φυλάκισης με αναστολή ή υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ασίας, «Dubai International Cup», που διεξάγεται στο Ντουμπάι με τη συμμετοχή ομάδων από ολόκληρη την ήπειρο. Ο αγώνας ανάμεσα στην Αλ Αχλί και τους Ζαμποάγκα Βαλιέντες στιγματίστηκε από μια βίαιη επίθεση που προκάλεσε σοκ σε όσους παρακολούθησαν το ματς.

Η ένταση ξεκίνησε ύστερα από αψιμαχία μεταξύ του Ισμαήλ Ρομέρο και του Νικ Ντεμούσις. Ο Ντεμούσις έπεσε στο παρκέ, όμως ο Ρομέρο, αντί να απομακρυνθεί, κινήθηκε εναντίον του και άρχισε να τον κλωτσάει με δύναμη, μέχρι να επέμβουν οι συμπαίκτες του και να τον απομακρύνουν από το σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε 5:34 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, την ώρα που ο αγώνας βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Ο διαιτητής απέβαλε αμέσως τον Ρομέρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου στο Ντουμπάι. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ενέργειές του και δεν αποκλείεται να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης με αναστολή ή υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eurohoops.net (@eurohoops_official)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

23:09 30/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

23:13 30/01
Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

22:06 30/01
Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

22:50 30/01
Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

09:15 30/01
Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

19:39 30/01
Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

09:45 29/01
Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

19:40 30/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved