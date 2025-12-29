ΝΒΑ - All Star Game 2026: Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο - Real.gr

Quantcast
23:18, 29/12/2025
ΝΒΑ – All Star Game 2026: Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο

Τις περισσότερες ψήφους στην Ανατολή έχει κερδίσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενόψει του All Star Game 2026, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο μοναδικός που τον προσπερνά σε ολόκληρο το NBA.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το NBA All Star Game 2026. Στην Ανατολή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιγουράρει στην κορυφή με 1.192.296 ψήφους, ενώ την πρωτιά στη Δύση -και σε ολόκληρη τη Λίγκα- κατέχει ο Λούκα Ντόντσιτς με 1.249.518.

Οι Νίκολα Γιόκιτς, Στεφ Κάρι, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Βικτόρ Γουεμπανιάμα συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της Δύσης, ενώ οι Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνιγχαμ, Ντόνοβαν Μίτσελ εκείνη της Ανατολής.

Το All-Star Game 2026 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο “Intuit Dome” του Λος Άντζελες.

