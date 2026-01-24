ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς–Γουόριορς λόγω νέου αιματηρού περιστατικού στη Μινεάπολη - Real.gr

Σύνοψη από το
Η ένταση που επικρατεί στη Μινεάπολη οδήγησε το NBA στην αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (24/1, 00:30 ώρα Ελλάδας).
Αφορμή αποτέλεσε η δολοφονία ενός άνδρα κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με πράκτορες της ICE (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης), σε νέο αιματηρό περιστατικό στην πόλη. Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν μέσα σε μία εβδομάδα και τον τρίτο πυροβολισμό μέσα στον μήνα στη Μινεάπολη που εμπλέκει ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το NBA έκρινε ότι δεν μπορούσαν να διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας και προχώρησε στην αναβολή του αγώνα, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (25/1), εφόσον το επιτρέψουν οι αρχές. Η κατάσταση στην πόλη παραμένει τεταμένη, με προγραμματισμένες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις.