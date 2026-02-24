ΝΒΑ: Ασταμάτητοι οι Σπερς, λύγισαν τους Πίστονς και έφτασαν τις εννέα σερί νίκες - Real.gr

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, φτάνοντας τις εννέα διαδοχικές νίκες μετά το 114-103 μέσα στο Ντιτρόιτ, «φρενάροντας» τους Πίστονς που μετρούσαν πέντε σερί επιτυχίες.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέβιν Βασέλ με 28 πόντους και επτά τρίποντα, βάζοντας από νωρίς τον τόνο με τρία διαδοχικά εύστοχα σουτ πίσω από τα 7,25μ. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση με 21 πόντους, 17 ριμπάουντ, έξι τάπες και τέσσερις ασίστ, ενώ «σφράγισε» το αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά με επτά προσωπικούς πόντους. Καθοριστικός ήταν και ο Στεφόν Καστλ (16 π., 11 ασ.), με τους Σπερς να «χτίζουν» διαφορά στην τρίτη περίοδο (13-2 σερί) και να ελέγχουν τον ρυθμό μέχρι τέλους. Για τους Πίστονς, ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 25 πόντους και 14 ριμπάουντ, όμως ο Κέιντ Κάνινγχαμ έμεινε στους 16 πόντους με 5/26 σουτ, με το Ντιτρόιτ να σουτάρει συνολικά 37,7% και μόλις 7/36 τρίποντα.

Στο Σακραμέντο, οι Κινγκς έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό σερί 16 αγώνων – το μεγαλύτερο στην ιστορία του οργανισμού – επικρατώντας 123-114 των Μέμφις Γκρίζλις. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ηγήθηκε με 25 πόντους, ενώ ο Πρέσιους Ατσιούα πρόσθεσε 22 πόντους και 12 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν η συμβολή του ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (19 π.) και του Νταέκγουον Πλάουντεν, ο οποίος σημείωσε 10 από τους 19 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Κινγκς ξέφυγαν στο σκορ. Για το Μέμφις, ο Τζέιβον Σμολ είχε 21 πόντους και εννέα ασίστ, αλλά οι Γκρίζλις υπέστησαν την έκτη ήττα τους στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Την ίδια ώρα, το Χιούστον δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στη Γιούτα, φτάνοντας άνετα στο 125-105. Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ ήταν ασταμάτητος με 31 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ μοίρασε 12 ασίστ – επίδοση που αποτελεί ρεκόρ του για τη φετινή σεζόν – μαζί με 18 πόντους. Ο Αλπερέν Σενγκούν άγγιξε το triple-double (16 π., 9 ριμπ., 9 ασ.), ο Άμεν Τόμπσον πρόσθεσε 20 πόντους με 8/9 σουτ και ο Ριντ Σέπαρντ έδωσε λύσεις από τον πάγκο με 15 πόντους και πέντε τρίποντα. Παρά τους 29 πόντους του Λάουρι Μάρκανεν και τους 26 του Μπράις Σενσαμπό, οι Τζαζ γνώρισαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα, αδυνατώντας να εκμεταλλευτούν ακόμη και τα 27 λάθη των Ρόκετς που μεταφράστηκαν σε 34 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ – Σαν Αντόνιο 103-114

Μέμφις – Σακραμέντο 114-123

Χιούστον – Γιούτα 125-105

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 37-19

Νέα Υόρκη 37-21

Τορόντο 34-23

Φιλαδέλφεια 31-26

Μπρούκλιν 15-41

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 42-14

Κλίβελαντ 36-22

Μιλγουόκι 24-31

Σικάγο 24-34

Ιντιάνα 15-43

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 30-26

Μαϊάμι 31-27

Ατλάντα 28-31

Σάρλοτ 27-31

Ουάσινγκτον 16-40

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 44-14

Ντένβερ 36-22

Μινεσότα 35-23

Πόρτλαντ 28-30

Γιούτα 18-40

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 34-22

Φοίνιξ 33-25

Γκόλντεν Στέιτ 30-27

Λ.Α. Κλίπερς 27-30

Σακραμέντο 13-46

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 41-16

Χιούστον 35-21

Μέμφις 21-35

Ντάλας 20-36

Νέα Ορλεάνη 16-42

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ