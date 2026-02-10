ΝΒΑ: Μπουνιές και σύρραξη με τέσσερις αποβολές στο Χόρνετς-Πίστονς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ακρως επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση του ΝΒΑ στη Σάρλοτ τα ξημερώματα της Τρίτης ανάμεσα στους Χόρνετς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με αποτέλεσμα να αποβληθούν τέσσερις παίκτες των δύο ομάδων!

Στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης, το μαρκάρισμα του Μούσα Ντιαμπάτε στον Τζέιλεν Ντούρεν προκάλεσε την αντίδραση του παίκτη των Πίστονς που ζήτησε εξηγήσεις από τον Γάλλο των Χόρνετς και τον έσπρωξε με το δεξί χέρι στο πρόσωπο.

Ο Ντιαμπάτε εξοργίστηκε κι άρχισε να τον κυνηγά, ο Μάιλς Μπρίντζες επίσης κινήθηκε προς τον Ντούρεν χτυπώντας τον, για να επέμβει ο συμπαίκτης του τελευταίου στους Πίστονς, Αϊζάια Στιούαρτ από τον πάγκο και να επιτεθεί στον Μπρίντζες!

Το αποτέλεσμα ήταν να αποβληθούν και οι τέσσερις παίκτες που αντιμετωπίζουν πλέον ποινές αποκλεισμού από επόμενους αγώνες των ομάδων τους.

Δείτε στο πιο κάτω video πώς έγιναν τα επεισόδια μεταξύ των παικτών:

Αργότερα αποβλήθηκε κι ο προπονητής των Σάρλοτ Χόρνετς Τσαρλς Λι που μπήκε στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί έντονα σε έναν διαιτητή για απόφαση εις βάρος της ομάδας του:

Οι πρωτοπόροι της Ανατολής. Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν με 110-104 για να διακόψουν το σερί εννέα νικών που είχαν έως τώρα οι Χόρνετς.