ΝΒΑ: Δωδέκατη σερί νίκη για το Ντιτρόιτ, υπέταξε τους Μπακς χωρίς τον Giannis - Real.gr

Την δωδέκατη διαδοχική νίκη τους στο NBA πανηγύρισαν οι Ντιτρόιτ Πίστονς που επιβλήθηκαν στο Μιλγουόκι με 129-116 των Μπακς, από τους οποίους απουσίαζε για δεύτερο σερί παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λόγω προβλήματος στον προσαγωγό

Τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είχαν εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (53.3% στα τρίποντα με 16/30 και συνολικά 62.8% εντός πεδιάς με 49/78), οδήγησε στην επιτυχία ο Κέιντ Κάνινγκχαμ που τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Τζέιντεν Άϊβι έπαιξε 15 λεπτά και πέτυχε 10 πόντους στο πρώτο παιχνίδι μετά το κάταγμα που υπέστη στην αριστερή περόνη την 1η Ιανουαρίου, ενώ ο Τομπάιας Χάρις σημείωσε 18 πόντους παίζοντας για πρώτη φορά μετά την 1η Νοεμβρίου, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον αστράγαλο.

Από τα «ελάφια», που μετρούν πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια τους, με αποτέλεσμα το ρεκόρ τους να «πέσει» κάτω από το 50% για πρώτη φορά φέτος (8 νίκες-9 ήττες), ο Ράιαν Ρόλινς σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πέτυχε 18. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα και είχε απολογισμό 2 πόντους (2/2 βολές) και 1 μπλοκ, ενώ υπέπεσε σε 2 φάουλ.

Πλέον οι Πίστονς βρίσκονται μία επιτυχία μακριά από το να ισοφαρίσουν το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί στην ιστορία της ομάδας. Το Ντιτρόιτ κατέγραψε 13 διαδοχικές νίκες τις αγωνιστικές περιόδους 1989-90 και 2003-04 και τα «πιστόνια» κατέκτησαν τον τίτλο και στις δύο σεζόν. Παράλληλα, το Ντιτρόιτ έβαλε τέλος σε ένα σερί 13 ηττών από τους Μπακς, καθώς νίκησε για πρώτη φορά τα «ελάφια» ύστερα από την επικράτηση στο Μιλγουόκι με 115-106 στις 3 Ιανουαρίου 2022.

Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο ενεργό νικηφόρο σερί μιας ομάδας απέναντι σε μια άλλη στο NBA κατέχουν οι Λος Άντζελες Κλίπερς που επιβλήθηκαν για 15η διαδοχική φορά των Σάρλοτ Χόρνετς. Με τον Τζέιμς Χάρντεν να κάνει ρεκόρ στην τρέχουσα περίοδο με 55 πόντους (με 10/16 τρίποντα), η ομάδα από την «Πόλη των Αγγέλων» επικράτησε στη Σάρλοτ με 131-116, λίγες ώρες αφότου ο γκαρντ των Κλίπερς, Κρις Πολ, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν.

Τέλος, οι Μάτζικ πανηγύρισαν την έκτη νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια τους, επικρατώντας στο Ορλάντο των Νικς με 133-121. Τους γηπεδούχους οδήγησε στην επιτυχία ο Φραντς Βάγκνερ που σημείωσε ρεκόρ στην τρέχουσα περίοδο με 37 πόντους, ενώ season-high έκαναν τόσο ο Ντέσμοντ Μπέιν που πέτυχε 27 πόντους όσο και ο Τζέιλεν Σαγκς που πρόσθεσε 26. Από πλευράς των Νικς, «αιχμές του δόρατος» στην επίθεση ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 33 πόντους (είχε και 11 ασίστ) και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 24.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Λ.Α. Κλίπερς 116-131

Ορλάντο-Νέα Υόρκη 133-121

Νέα Ορλεάνη-Ατλάντα 98-115

Σικάγο-Ουάσινγκτον 121-120

Μιλγουόκι-Ντιτρόιτ 116-129

Ντάλας-Μέμφις 96-102

Ντένβερ-Σακραμέντο 123-128

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 11-5

Νέα Υόρκη 9-6

Φιλαδέλφεια 9-6

Βοστώνη 8-8

Μπρούκλιν 3-12

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 14-2

Κλίβελαντ 11-6

Σικάγο 9-7

Μιλγουόκι 8-9

Ιντιάνα 2-14

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 10-6

Ατλάντα 10-7

Ορλάντο 10-7

Σάρλοτ 4-12

Ουάσινγκτον 1-15

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 16-1

Ντένβερ 12-4

Μινεσότα 10-6

Πόρτλαντ 7-9

Γιούτα 5-10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 11-4

Φοίνιξ 10-6

Γκόλντεν Στέιτ 9-9

Λ.Α. Κλίπερς 5-11

Σακραμέντο 4-13

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 11-4

Χιούστον 10-4

Μέμφις 6-11

Ντάλας 5-13

Νέα Ορλεάνη 2-15