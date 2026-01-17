ΝΒΑ: «Ελαμψαν» Χάρντεν και Ντουράντ - Real.gr

Ο Τζέιμς Χάρντεν έλαμψε στο τέλος του αγώνα οδηγώντας τους Λος Άντζελες Κλίπερς στην νίκη με 121-117 στην παράταση μέσα στο Τορόντο επί των Ράπτορς.

Ο Χάρντεν σημείωσε 16 πόντους μεταξύ της τέταρτης περιόδου και των επιπλέον πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένης μιας βολής που ισοφάρισε τον αγώνα 1:24 λεπτά πριν την λήξη, ενώ πέτυχε οκτώ από τους 12 πόντους της ομάδας του στην παράταση. Ο 36χρονος άσος και MVP του 2018, σημείωσε συνολικά 31 πόντους και «μοίρασε» 10 ασίστ, όντας «καταλύτης» στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη των Κλίπερς, παρά την απουσία του τραυνατία, Κάουαϊ Λέοναρντ.

Πλέον οι Κλίπερς μετρούν 12 νίκες στα τελευταία 14 ματς, «σκαρφαλώνοντας» στην 10η θέση της Δυτικής Περιφέρειας (18 νίκες, 23 ήττες). Ο Σκότι Μπαρνς σημείωσε 24 πόντους για τους γηπεδούχους, που είναι τέταρτοι στην Ανατολή (25 νίκες, 18 ήττες).

Παράλληλα, ο 37χρονος Κέβιν Ντουράντ είχε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση με το Χιούστον, σκοράροντας 39 πόντους σε μια νίκη με 110-105 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς του Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος σημείωσε επίσης 39 πόντους.

Ο σχετικά άγνωστος, Τζέιλον Τάισον πέτυχε 39 πόντους για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, δίνοντας μία καθοριστική ασίστ στον Έβαν Μόμπλεϊ στην νικητήρια φάση, σε μια δύσκολη νίκη στο γήπεδο των Φιλαδέλφεια 76ερς του Τζόελ Εμπίντ (33π.) με 117-115.

Τέλος, στο Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ) σημείωσε το νικητήριο καλάθι με λέι απ για τους Νετς εναντίον των Σικάγο Μπουλς (112-109).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Χιούστον-Μινεσότα 110-105

Τορόντο-ΛΑ Κλίπερς 117-121 (παρ.)

Σακραμέντο-Ουάσινγκτον 128-115

Μπρούκλιν-Σικάγο 112-109

Ιντιάνα-Νέα Ορλεάνη 127-119

Φιλαδέλφεια-Κλίβελαντ 115-117

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 25-15

Νέα Υόρκη 25-16

Τορόντο 25-18

Φιλαδέλφεια 22-18

Μπρούκλιν 12-27

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 29-10

Κλίβελαντ 24-19

Σικάγο 19-22

Μιλγουόκι 17-24

Ιντιάνα 10-32

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 23-18

Μαϊάμι 21-20

Ατλάντα 20-23

Σάρλοτ 15-26

Ουάσινγκτον 10-30

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 35-7

Ντένβερ 28-13

Μινεσότα 27-15

Πόρτλαντ 20-22

Γιούτα 14-27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 24-15

Φοίνιξ 24-17

Γκόλντεν Στέιτ 23-19

Λ.Α. Κλίπερς 18-23

Σακραμέντο 12-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 28-13

Χιούστον 24-17

Μέμφις 17-23

Ντάλας 16-26

Νέα Ορλεάνη 10-34

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ