ΝΒΑ: «Ελαμψαν» Χάρντεν και Ντουράντ - Real.gr

- Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν «καταλύτης» στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη των Κλίπερς, σημειώνοντας 31 πόντους και 10 ασίστ, παρά την απουσία του Κάουαϊ Λέοναρντ. Οι Κλίπερς μετρούν πλέον 12 νίκες στα τελευταία 14 ματς.
- Ο Κέβιν Ντουράντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με το Χιούστον, σκοράροντας 39 πόντους στη νίκη με 110-105 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
- Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Τζέιλον Τάισον οδήγησε τους Καβαλίερς σε δύσκολη νίκη επί των 76ερς με 39 πόντους, ενώ ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ χάρισε τη νίκη στους Νετς με λέι απ κόντρα στους Μπουλς.
Ο Χάρντεν σημείωσε 16 πόντους μεταξύ της τέταρτης περιόδου και των επιπλέον πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένης μιας βολής που ισοφάρισε τον αγώνα 1:24 λεπτά πριν την λήξη, ενώ πέτυχε οκτώ από τους 12 πόντους της ομάδας του στην παράταση. Ο 36χρονος άσος και MVP του 2018, σημείωσε συνολικά 31 πόντους και «μοίρασε» 10 ασίστ, όντας «καταλύτης» στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη των Κλίπερς, παρά την απουσία του τραυνατία, Κάουαϊ Λέοναρντ.
Πλέον οι Κλίπερς μετρούν 12 νίκες στα τελευταία 14 ματς, «σκαρφαλώνοντας» στην 10η θέση της Δυτικής Περιφέρειας (18 νίκες, 23 ήττες). Ο Σκότι Μπαρνς σημείωσε 24 πόντους για τους γηπεδούχους, που είναι τέταρτοι στην Ανατολή (25 νίκες, 18 ήττες).
Παράλληλα, ο 37χρονος Κέβιν Ντουράντ είχε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση με το Χιούστον, σκοράροντας 39 πόντους σε μια νίκη με 110-105 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς του Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος σημείωσε επίσης 39 πόντους.
Ο σχετικά άγνωστος, Τζέιλον Τάισον πέτυχε 39 πόντους για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, δίνοντας μία καθοριστική ασίστ στον Έβαν Μόμπλεϊ στην νικητήρια φάση, σε μια δύσκολη νίκη στο γήπεδο των Φιλαδέλφεια 76ερς του Τζόελ Εμπίντ (33π.) με 117-115.
Τέλος, στο Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ) σημείωσε το νικητήριο καλάθι με λέι απ για τους Νετς εναντίον των Σικάγο Μπουλς (112-109).
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Χιούστον-Μινεσότα 110-105
Τορόντο-ΛΑ Κλίπερς 117-121 (παρ.)
Σακραμέντο-Ουάσινγκτον 128-115
Μπρούκλιν-Σικάγο 112-109
Ιντιάνα-Νέα Ορλεάνη 127-119
Φιλαδέλφεια-Κλίβελαντ 115-117
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 25-15
Νέα Υόρκη 25-16
Τορόντο 25-18
Φιλαδέλφεια 22-18
Μπρούκλιν 12-27
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 29-10
Κλίβελαντ 24-19
Σικάγο 19-22
Μιλγουόκι 17-24
Ιντιάνα 10-32
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 23-18
Μαϊάμι 21-20
Ατλάντα 20-23
Σάρλοτ 15-26
Ουάσινγκτον 10-30
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 35-7
Ντένβερ 28-13
Μινεσότα 27-15
Πόρτλαντ 20-22
Γιούτα 14-27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 24-15
Φοίνιξ 24-17
Γκόλντεν Στέιτ 23-19
Λ.Α. Κλίπερς 18-23
Σακραμέντο 12-30
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 28-13
Χιούστον 24-17
Μέμφις 17-23
Ντάλας 16-26
Νέα Ορλεάνη 10-34
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ