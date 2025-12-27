ΝΒΑ: Επιστρέφει στη δράση την Κυριακή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σικάγο Μπουλς - Real.gr

Η ζωή χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κυλάει δύσκολα για τους Μιλγουόκι Μπακς, που τα ξημερώματα έχασαν στο Μέμφις από τους Γκρίζλις, γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα τους στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Ο 31χρονος σούπερ σταρ ταλαιπωρήθηκε από θλάση στη δεξιά γάμπα, τώρα όμως – σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Έρικ Νεμ – ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση πατώντας παρκέ τα ξημερώματα της Κυριακής στον αγώνα εναντίον των Μπουλς στο Σικάγο (28/12, 03:00).

Back at it tomorrow in Chicago. pic.twitter.com/4nqrzNcskD — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 27, 2025



O Greek Freak μετράει ανά αγώνα 28.9 πόντους και 10 ριμπάουντ με τα “Ελάφια”, που εξαιτίας του κακού σερί που έχουν υποχώρησαν στο 12-19.