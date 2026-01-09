ΝΒΑ: Επιβλητική η Μινεσότα κόντρα στο Κλίβελαντ, νίκη-ορόσημο για τους Πέισερς - Real.gr

Η Μινεσότα Τίμπεργουλβς συνέχισαν την ανοδική της πορεία, επικρατώντας με 131-122 των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Τζούλιους Ραντλ να πραγματοποιεί ολοκληρωμένη εμφάνιση με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς πρόσθεσε 26 πόντους με 11/14 σουτ, ο Άντονι Έντουαρντς είχε 25, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 11 πόντους και 13 ριμπάουντ. Από το Κλίβελαντ ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους και 8 ασίστ, με τον Σαμ Μέριλ να προσθέτει 22 πόντους από τον πάγκο.

Στη Σάρλοτ, η Ιντιάνα Πέισερς επικράτησαν με 114-112 των Χόρνετς και έβαλαν τέλος σε σερί 13 ηττών, σε έναν αγώνα με ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ο Ρικ Καρλάιλ έφτασε τις 1.000 νίκες καριέρας στο ΝΒΑ. Ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 30 πόντους, τους 18 στο πρώτο ημίχρονο, και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 11,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ. Ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ πρόσθεσε 23 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Για τους Χόρνετς, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 33 πόντους με 7 τρίποντα, στην πρώτη του εμφάνιση ως αλλαγή μετά τη ρούκι σεζόν του.

Στο Σολτ Λέικ Σίτι, οι Γιούτα Τζαζ επικράτησαν με 116-114 των Ντάλας Μάβερικς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επιμέρους σκορ 16-7. Ο Λάουρι Μαρκάνεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 33 πόντους, ενώ ο Κιόντε Τζορτζ πρόσθεσε 19 πόντους και 7 ασίστ. Από πλευράς Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Κλέι Τόμπσον να ακολουθεί με 23 πόντους και τον Άντονι Ντέιβις να σημειώνει 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαρλότ – Ιντιάνα 112-114

Σικάγο – Μαϊάμι αναβλήθηκε

Μινεσότα – Κλίβελαντ 131-122

Γιούτα – Ντάλας 116-114

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 24-13

Βοστώνη 23-13

Τορόντο 23-15

Φιλαδέλφεια 20-15

Μπρούκλιν 11-23

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 28-9

Κλίβελαντ 21-18

Σικάγο 17-20

Μιλγουόκι 16-21

Ιντιάνα 7-31

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 21-17

Μαϊάμι 20-17

Ατλάντα 18-21

Σάρλοτ 13-25

Ουάσινγκτον 10-26

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 31-7

Ντένβερ 25-12

Μινεσότα 25-13

Πόρτλαντ 18-20

Γιούτα 13-24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 23-12

Φοίνιξ 22-15

Γκόλντεν Στέιτ 20-18

Λ.Α. Κλίπερς 13-23

Σακραμέντο 8-29

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 26-11

Χιούστον 22-12

Μέμφις 16-21

Ντάλας 14-24

Νέα Ορλεάνη 8-31