ΝΒΑ: Επιβλητική η Μινεσότα κόντρα στο Κλίβελαντ, νίκη-ορόσημο για τους Πέισερς - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Μινεσότα επικράτησε επιβλητικά του Κλίβελαντ με 131-122, με τους Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (26π.) και Άντονι Έντουαρντς (25π.) να ξεχωρίζουν.
- Οι Ιντιάνα Πέισερς επικράτησαν των Χόρνετς με 114-112, βάζοντας τέλος σε σερί 13 ηττών, σε μια νίκη-ορόσημο για τον προπονητή Ρικ Καρλάιλ που έφτασε τις 1.000 νίκες καριέρας.
- Οι Γιούτα Τζαζ επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 116-114 στο Σολτ Λέικ Σίτι, με τον Λάουρι Μαρκάνεν να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής με 33 πόντους.
Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς πρόσθεσε 26 πόντους με 11/14 σουτ, ο Άντονι Έντουαρντς είχε 25, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 11 πόντους και 13 ριμπάουντ. Από το Κλίβελαντ ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους και 8 ασίστ, με τον Σαμ Μέριλ να προσθέτει 22 πόντους από τον πάγκο.
Στη Σάρλοτ, η Ιντιάνα Πέισερς επικράτησαν με 114-112 των Χόρνετς και έβαλαν τέλος σε σερί 13 ηττών, σε έναν αγώνα με ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ο Ρικ Καρλάιλ έφτασε τις 1.000 νίκες καριέρας στο ΝΒΑ. Ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 30 πόντους, τους 18 στο πρώτο ημίχρονο, και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 11,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ. Ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ πρόσθεσε 23 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Για τους Χόρνετς, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 33 πόντους με 7 τρίποντα, στην πρώτη του εμφάνιση ως αλλαγή μετά τη ρούκι σεζόν του.
Στο Σολτ Λέικ Σίτι, οι Γιούτα Τζαζ επικράτησαν με 116-114 των Ντάλας Μάβερικς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επιμέρους σκορ 16-7. Ο Λάουρι Μαρκάνεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 33 πόντους, ενώ ο Κιόντε Τζορτζ πρόσθεσε 19 πόντους και 7 ασίστ. Από πλευράς Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Κλέι Τόμπσον να ακολουθεί με 23 πόντους και τον Άντονι Ντέιβις να σημειώνει 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Σαρλότ – Ιντιάνα 112-114
Σικάγο – Μαϊάμι αναβλήθηκε
Μινεσότα – Κλίβελαντ 131-122
Γιούτα – Ντάλας 116-114
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Νέα Υόρκη 24-13
Βοστώνη 23-13
Τορόντο 23-15
Φιλαδέλφεια 20-15
Μπρούκλιν 11-23
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 28-9
Κλίβελαντ 21-18
Σικάγο 17-20
Μιλγουόκι 16-21
Ιντιάνα 7-31
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 21-17
Μαϊάμι 20-17
Ατλάντα 18-21
Σάρλοτ 13-25
Ουάσινγκτον 10-26
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 31-7
Ντένβερ 25-12
Μινεσότα 25-13
Πόρτλαντ 18-20
Γιούτα 13-24
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 23-12
Φοίνιξ 22-15
Γκόλντεν Στέιτ 20-18
Λ.Α. Κλίπερς 13-23
Σακραμέντο 8-29
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 26-11
Χιούστον 22-12
Μέμφις 16-21
Ντάλας 14-24
Νέα Ορλεάνη 8-31