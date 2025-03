ΝΒΑ: Ιστορική μέρα για τον Αντετοκούνμπο - Ξεπέρασε τους 20.000 πόντους - BINTEO - Real.gr

Σε μία ιστορική βραδιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το Μιλγουόκι έκανε... πάρτι απέναντι στους Ντάλας και επικράτησαν με 137-107.

Πρόκειται για την πλέον παραγωγική μέρα για τους Μπακς φέτος, όπου είχαν σε εξαιρετική μέρα των Giannis και τον Λίλαρντ.

Ο Ελληνας σταρ σημείωσε 32 πόντους και ξεπέρασε τους 20.000 στο πρωτάθλημα κι έγινε ο 52ος παίκτης που καταφέρνει να ξεπεράσει αυτό το φράγμα. Μάλιστα είναι ο 6ος νεότερος μετά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Κόμπι Μπράιαντ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Μάικλ Τζόρνταν.

20K for the Greek Freak! 🇬🇷😈

With this bucket, Giannis Antetokounmpo becomes the 52nd player in NBA History to reach 20,000 career points. #FearTheDeer pic.twitter.com/uCHNJOzpdJ

— Dylan Hunter Carter (@DylanHCarter) March 6, 2025