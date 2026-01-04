ΝΒΑ: Καταιγιστικοί οι Σέλτικς - Real.gr

Ο Τζέιλεν Μπράουν ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 50 πόντους, ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 29 και με ρεσιτάλ ευστοχίας οι Μπόστον Σέλτικς έφτασαν στη νίκη με 146-115 επί των Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι είδαν το σερί έξι νικών τους να σταματά στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας.

Ο Άνφερνι Σάιμονς σημείωσε 15 πόντους και ο Τζόρνταν Γουόλς πρόσθεσε 13 πόντους με 13 ριμπάουντ, καθώς οι Σέλτικς ολοκλήρωσαν το εκτός έδρας ταξίδι τους με ρεκόρ 4-1 και βελτίωσαν το συνολικό τους ρεκόρ σε 12-3 από τις 30 Νοεμβρίου.

Οι Σέλτικς σούταραν με 55,2% εντός πεδιάς, την τέταρτη καλύτερη επίδοση τους σε αγώνα φέτος, ισοφαρίζοντας παράλληλα το υψηλότερο σύνολο πόντων τους για τη σεζόν. Κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο με 42 πόντους, σουτάροντας με 63,6%, συμπεριλαμβανομένου 58,3% (7/12) από τα τρίποντα.

Ο Μπράουν σημείωσε μόνος του 19 πόντους στην τρίτη περίοδο και τελείωσε τον αγώνα με 18/26 σουτ (69,2%) και 6/10 τρίποντα.

Ο Καουάι Λέοναρντ και ο Τζον Κόλινς σημείωσαν από 22 πόντους για τους Κλίπερς, οι οποίοι ηττήθηκαν για πρώτη φορά από τις 18 Δεκεμβρίου, όταν είχαν χάσει από τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 18 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ πρόσθεσε 19. Ο Ίβιτσα Ζούμπατς επέστρεψε μετά από απουσία πέντε αγώνων λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο και είχε τέσσερις πόντους σε 21 λεπτά. Ο Τζόουνς αποχώρησε με τραυματισμό στο δεξί πόδι 9:25 πριν το τέλος.

Ο Άντονι Ντέιβις σημείωσε 26 πόντους, ο Μαξ Κρίστι είχε 24 πόντους με 10/13 σουτ και οι Ντάλας Μάβερικς εκμεταλλεύτηκαν τον τραυματισμό του Αλπερέν Σενγκούν για να επικρατήσουν των Χιούστον Ρόκετς με 110-104.

Ο Σενγκούν στραμπούληξε τον δεξιό του αστράγαλο μόλις ένα λεπτό μετά την έναρξη και αποχώρησε οριστικά. Ο Ντέιβις κυριάρχησε στη ρακέτα με 12 ριμπάουντ και πέντε μπλοκ.

Σε κρίσιμο σημείο, ο Ντέιβις έκοψε τον Τάρι Ίσον, πήρε την μπάλα και έδωσε ασίστ στον Κλέι Τόμπσον για τρίποντο στον αιφνιδιασμό, κάνοντας το προβάδισμα των Μάβερικς 11 πόντους με 2:52 να απομένουν.

Παρά τους 34 πόντους του Κέβιν Ντουράντ, οι Ρόκετς πλησίασαν στους πέντε, όμως ο Κρίστι κάρφωσε και «σφράγισε» τη νίκη.

Ο Στεφ Κάρι πέτυχε 20 από τους 31 πόντους του στην τρίτη περίοδο και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανέτρεψαν διψήφια διαφορά για να νικήσουν τους Γιούτα Τζαζ με 123-114 στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Λάουρι Μαρκάνεν σημείωσε 35 πόντους για τη Γιούτα, όμως οι Ουόριορς αντέδρασαν δυναμικά μετά την αποβολή του Ντρέιμοντ Γκριν και πήραν το προβάδισμα οριστικά στην τρίτη περίοδο χάρη στα μακρινά σουτ του Κάρι.

Ο Ντένι Αβντίγια πέτυχε triple-double με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, σημειώνοντας και κρίσιμο τρίποντο στο τελευταίο λεπτό, οδηγώντας τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στη νίκη με 115-110 επί των αποδεκατισμένων Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ οι Μπλέιζερς πήραν από νωρίς τον έλεγχο και άντεξαν στην τελική αντεπίθεση των Σπερς, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Ντέβιν Βασέλ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μαϊάμι-Μινεσότα 115-125

Τορόντο-Ατλάντα 134-117

Νέα Υόρκη-Φιλαδέλφεια 119-130

Σικάγο-Σάρλοτ 99-112

Σαν Αντόνιο-Πόρτλαντ 110-115

Ντάλας-Χιούστον 110-104

Γκόλντεν Στέιτ-Γιούτα 123-114

Λ.Α. Κλίπερς-Βοστώνη 115-146

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 23-12

Βοστώνη 22-12

Τορόντο 21-15

Φιλαδέλφεια 19-14

Μπρούκλιν 10-22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 25-9

Κλίβελαντ 20-16

Σικάγο 17-18

Μιλγουόκι 15-20

Ιντιάνα 6-29

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 19-16

Μαϊάμι 19-16

Ατλάντα 17-20

Σάρλοτ 12-23

Ουάσινγκτον 9-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 30-5

Ντένβερ 23-11

Μινεσότα 22-13

Πόρτλαντ 16-20

Γιούτα 12-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 21-11

Φοίνιξ 20-14

Γκόλντεν Στέιτ 19-17

Λ.Α. Κλίπερς 12-22

Σακραμέντο 8-27

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 25-10

Χιούστον 21-11

Μέμφις 15-19

Ντάλας 13-23

Νέα Ορλεάνη 8-28